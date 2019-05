Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","shortLead":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","id":"20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6420cde5-7e8c-42f7-9f54-114d8937e140","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","timestamp":"2019. május. 12. 18:55","title":"Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","shortLead":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","id":"20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905fc0eb-fc57-476d-846d-ace9d4f0e754","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","timestamp":"2019. május. 11. 19:26","title":"Jobb, ha vasárnap nem forszírozza az autózást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98402dcd-78a7-40bf-b548-8966f2b3a34f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bakteriális fertőzéseket kimutató gyorstesztet fejlesztettek ki amerikai kutatók. Az új eszköz segítségével az eddigi idő töredéke alatt kimutathatóak a mintában lévő kórokozó baktériumok, ez lehetővé teszi a minél előbbi reagálást, nem kell napokig várni a laboreredményekre.","shortLead":"A bakteriális fertőzéseket kimutató gyorstesztet fejlesztettek ki amerikai kutatók. Az új eszköz segítségével az eddigi...","id":"20190513_bakterialis_fertozeseket_kimutato_gyorsteszt_laboreredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98402dcd-78a7-40bf-b548-8966f2b3a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d89a5-5a4b-4630-af0e-df92d4ee15dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_bakterialis_fertozeseket_kimutato_gyorsteszt_laboreredmeny","timestamp":"2019. május. 13. 00:03","title":"Napok helyett 1 órán belül meglehet a laboreredmény egy új gyorsteszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt szabályos az összeférhetetlenségi szabályzat, a jegybanki vizsgálat idejére felfüggesztették a biztosításközvetítés engedélyezését.","shortLead":"Nem volt szabályos az összeférhetetlenségi szabályzat, a jegybanki vizsgálat idejére felfüggesztették...","id":"20190513_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_egy_biztositaskozvetitonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911eed66-4f30-4e6b-8cf2-6f2f17a6d4b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_egy_biztositaskozvetitonel","timestamp":"2019. május. 13. 10:54","title":"Szabálytalanságokat talált az MNB egy biztosításközvetítőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","shortLead":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","id":"20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e29b328-4217-46de-ae4c-bb3cae2c6103","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Bojkottálják az egyházat a nők Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","shortLead":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","id":"20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f1d48c-c057-4612-bb8a-91940d229ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","timestamp":"2019. május. 11. 17:08","title":"Kelet-ázsiai üzleti oktatási központ lesz a Szegedi Tudományegyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0c96c6-1396-4a2c-b096-a85a2344947c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy négyórás próbaútra szállt fel az Airbus azon gépe, amivel hamarosan az amerikai Delta légitársaság szállít majd utasokat. A pilóta nem csak hasznosan, de látványosan is töltötte az időt.","shortLead":"Egy négyórás próbaútra szállt fel az Airbus azon gépe, amivel hamarosan az amerikai Delta légitársaság szállít majd...","id":"20190513_airbus_a220_100_delta_air_lines_flightradar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c96c6-1396-4a2c-b096-a85a2344947c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991330-c454-49f1-b8e4-4b2c61cbc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_airbus_a220_100_delta_air_lines_flightradar","timestamp":"2019. május. 13. 11:33","title":"Különleges feliratot \"karcolt\" az égbe az Airbus, így ünnepelték a 12 000. gépüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","shortLead":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","id":"20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061fd848-fd92-431a-b2a9-e44acbc0c574","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","timestamp":"2019. május. 12. 12:56","title":"Magyar Hang: Négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy panellakásba bejelentett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]