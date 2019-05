Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből, melynek készítői hangsúlyozzák: egyelőre.","shortLead":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből...","id":"20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4838a7e8-729a-4adb-b389-5f7e0f491baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","timestamp":"2019. május. 15. 16:03","title":"Végre jó hír jött a mikroműanyagokról, de ki tudja, meddig örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban – írja az e heti HVG.","shortLead":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24fbdb-c644-4d23-85b9-b3b7e72dd6ef","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","timestamp":"2019. május. 16. 12:38","title":"Honnan férfi és meddig nő egy élsportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","shortLead":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","id":"20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75f675-caf0-4b6e-8b81-5f0329d60b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","timestamp":"2019. május. 15. 15:06","title":"Áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai korlátok nélkül engedhetik szabadon a fantáziájukat. Ilyen könnyű helyzetben volt a ConceptCreator csapata is, amikor elképzelte az összehajtható iPhone-t.","shortLead":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai...","id":"20190515_iflex_koncepciovideo_osszehajthato_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7954b878-1a23-4407-ae67-02d85a619f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_iflex_koncepciovideo_osszehajthato_iphone","timestamp":"2019. május. 15. 15:03","title":"iPhone-ból iPad: tetszene, ha ilyen lenne az összehajtható Apple-telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad4a236-daa0-4fa2-84e5-746b8f95a20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Becsukta a villamosvezető az ajtókat, mielőtt a teljes család felszállhatott volna. A szakszervezet szerint az utasoknak is jobban oda kell figyelniük egymásra ilyen helyzetben.","shortLead":"Becsukta a villamosvezető az ajtókat, mielőtt a teljes család felszállhatott volna. A szakszervezet szerint...","id":"20190516_villamosvezeto_villamos_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad4a236-daa0-4fa2-84e5-746b8f95a20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b23abb-d865-42db-b20d-84809336d2cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_villamosvezeto_villamos_gyerek","timestamp":"2019. május. 16. 18:08","title":"Nem várta meg a villamosvezető, hogy a két gyerek után az anyjuk is felszálljon, elindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","shortLead":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","id":"20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da021e-f5f9-45f7-8447-b1a026332dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Spekulációk és kartellezés miatt büntetett meg öt nagybankot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az első kriptopénz, a bitcoin egyszerre lufi és nem lufi. A felelet a látszat ellenére nem paradoxon, de a megértéséhez el kell mélyedni a bitcoin működési mechanizmusában.","shortLead":"Az első kriptopénz, a bitcoin egyszerre lufi és nem lufi. A felelet a látszat ellenére nem paradoxon, de a megértéséhez...","id":"20190516_Vajon_csak_lufi_a_bitcoin_vagy_tenyleg_ez_a_jovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841fa1e1-5b93-4fcc-8e4e-88127a7f7e58","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190516_Vajon_csak_lufi_a_bitcoin_vagy_tenyleg_ez_a_jovo","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Vajon csak lufi a bitcoin, vagy tényleg ez a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cd086f-8add-4e36-9d4a-3e540263ecad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Táncosok, kobzosok a francia királyi palotában, mint egy rendes kosztümös filmben. A világ egyik legnagyobb cégszövetségének vezetője tartott egy estélyt, amelyet természetesen egy hatalmas tűzijáték zárt.","shortLead":"Táncosok, kobzosok a francia királyi palotában, mint egy rendes kosztümös filmben. A világ egyik legnagyobb...","id":"20190516_carlos_ghosn_versailles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28cd086f-8add-4e36-9d4a-3e540263ecad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50672c38-fee7-4270-bad6-79b672d8b9b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_carlos_ghosn_versailles","timestamp":"2019. május. 16. 16:55","title":"Ilyen volt a Renault–Nissan bukott vezérének egyik extravagáns versailles-i partija – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]