Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez aztán a vallomás! ","shortLead":"Ez aztán a vallomás! ","id":"20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb34b479-9128-46bf-8390-0b21351428c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","timestamp":"2019. május. 19. 14:46","title":"Ön észrevette a \"Szeretlek, Zsolti\"-feliratot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a botrány. ","shortLead":"Nem csitul a botrány. ","id":"20190519_Stracheugy_elorehozott_tartomanyi_valasztasok_Burgenland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e46a30-29c4-45df-8a66-710fd1bd43d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Stracheugy_elorehozott_tartomanyi_valasztasok_Burgenland","timestamp":"2019. május. 19. 17:14","title":"Strache-ügy: előrehozott tartományi választásokat tartanak Burgenlandban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7170021-caa6-4379-808c-b4198f787b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedest Németországban körözték, egy bolgár férfi akarta kicsempészni. ","shortLead":"A Mercedest Németországban körözték, egy bolgár férfi akarta kicsempészni. ","id":"20190520_Millios_Mercedest_foglaltak_le_a_rendorok_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7170021-caa6-4379-808c-b4198f787b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b017368-d31a-4248-91ac-38e367b76761","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_Millios_Mercedest_foglaltak_le_a_rendorok_a_hataron","timestamp":"2019. május. 20. 08:33","title":"Milliós Mercedest foglaltak le a rendőrök a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","shortLead":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","id":"20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb57f1e-2d89-44c4-aa68-0575ea9eb7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","timestamp":"2019. május. 19. 10:15","title":"Ujhelyi: az osztrák alkancellár bukása az első a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig van ország az EU-ban, ahol kevesebb felnőtt képzi magát, mint nálunk.","shortLead":"Alig van ország az EU-ban, ahol kevesebb felnőtt képzi magát, mint nálunk.","id":"20190518_Nem_jon_be_a_magyaroknak_az_elethosszig_tarto_tanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6350148a-fb81-4dc8-87a1-437c73c3391f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Nem_jon_be_a_magyaroknak_az_elethosszig_tarto_tanulas","timestamp":"2019. május. 18. 21:59","title":"Nem jön be a magyaroknak az élethosszig tartó tanulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most úgy formál meg Vilmányi Benett, mint eddig még senki.","shortLead":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most...","id":"201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a38ade7-dc1d-44d6-a77a-d61dff2d974c","keywords":null,"link":"/kultura/201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","timestamp":"2019. május. 18. 20:00","title":"Senki nem gondolta volna, hogy Csomós Mari lesz a \"kétméteres seprőgép\" a Kakukkfészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött a GDP-növekedésünk; Mészáros Lőrincnek két rossz napja is volt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött...","id":"20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ebe1a-b67c-4d64-9b04-3ba8bc606c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","timestamp":"2019. május. 19. 07:00","title":"És akkor Mészáros nem tudott őszintén örülni a remek magyar GDP-adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]