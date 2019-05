Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","shortLead":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","id":"20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d400160-3137-4010-ab4a-f71c1316b9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","timestamp":"2019. május. 20. 08:24","title":"Még több fájdalomcsillapító lesz vényköteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978abebb-ad74-4bbb-aba1-26ff2fd05635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hagyományos európai pártok vezetői abban bíznak, hogy a populista osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache dicstelen lemondása után a politikai fősodorhoz tartozó erők nagyobb támogatást szerezhetnek a hét végi EP-választásokon. Az egyik fő üzenet az, hogy megállítható a populisták és szélsőjobbosok előretörése, a másik pedig az, hogy a szavakban nacionalista erők nagy része vállalhatatlan alkukat kötött az EU meggyengítésében érdekelt Oroszországgal.","shortLead":"A hagyományos európai pártok vezetői abban bíznak, hogy a populista osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache...","id":"20190520_strache_botrany_hazaarulas_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978abebb-ad74-4bbb-aba1-26ff2fd05635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf396e-20bd-4c0a-ba57-d95831da48d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_strache_botrany_hazaarulas_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 20. 11:00","title":"Strache-botrány: Orbán új szövetségesein ott a hazaárulás bélyege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","shortLead":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","id":"20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9fac0-029f-44a7-acf4-ce68ffc65e1b","keywords":null,"link":"/sport/20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","timestamp":"2019. május. 21. 09:58","title":"Az egész F1 Niki Laudát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs Xboxról a Microsoft. ","shortLead":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs...","id":"20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3fa9b-5a6f-4b4d-877c-9b234f61ed02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","timestamp":"2019. május. 20. 18:03","title":"Már a következő hónapban bemutathatja az új Xboxot a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a botrány. ","shortLead":"Nem csitul a botrány. ","id":"20190519_Stracheugy_elorehozott_tartomanyi_valasztasok_Burgenland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e46a30-29c4-45df-8a66-710fd1bd43d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Stracheugy_elorehozott_tartomanyi_valasztasok_Burgenland","timestamp":"2019. május. 19. 17:14","title":"Strache-ügy: előrehozott tartományi választásokat tartanak Burgenlandban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","shortLead":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","id":"20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364a381b-f236-47ae-b210-240c0e7f2c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","timestamp":"2019. május. 20. 06:15","title":"Friss fotók a lezárt Keletiből: így áll most a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor Makarov oligarcha, akinek állítólagos unokahúga főszerepet játszott az osztrák kormányválságban. ","shortLead":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor...","id":"20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d7d8-eca8-4ebd-9fe1-45dc58071ec9","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","timestamp":"2019. május. 20. 10:49","title":"Nincs unokahúga az orosz oligarchának, akinek állítólagos unokahúga csőbe húzta Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt napig tartott a tiltás.","shortLead":"Öt napig tartott a tiltás.","id":"20190520_Ismet_hirdethet_a_Facebookon_a_NERkozeli_Mediaworks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c357827b-9fdc-4130-85f4-29747e2c48ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Ismet_hirdethet_a_Facebookon_a_NERkozeli_Mediaworks","timestamp":"2019. május. 20. 15:03","title":"A Mediaworks ismét hirdethet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]