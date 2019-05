Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megromlott egészségi állapota miatt már csak napjai lehetnek hátra Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvújának – közölte a Borneó szigetén elterülő maláj állam, Sabah vadvédelmi hatósága.","shortLead":"Megromlott egészségi állapota miatt már csak napjai lehetnek hátra Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvújának –...","id":"20190523_malajzia_utolso_him_szumatrai_orrszarvuja_tam_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44eaa1-b68c-4bbc-87ee-8de0b6478764","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_malajzia_utolso_him_szumatrai_orrszarvuja_tam_beteg","timestamp":"2019. május. 23. 07:03","title":"Napjai lehetnek már csak hátra Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvújának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Étteremből is több bezárt.","shortLead":"Étteremből is több bezárt.","id":"20190522_Mar_a_bulinegyed_sem_a_regi_kevesebb_a_kocsma_mint_5_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7205902e-b624-4bb0-b887-a1f228fccdb8","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Mar_a_bulinegyed_sem_a_regi_kevesebb_a_kocsma_mint_5_eve","timestamp":"2019. május. 22. 06:45","title":"Már a bulinegyed sem a régi: kevesebb a kocsma, mint 5 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén csak helyenként várható eső, jellemzően meleg, napsütéses idő várható 20-25 fokos maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A hétvégén csak helyenként várható eső, jellemzően meleg, napsütéses idő várható 20-25 fokos maximumokkal – derül ki...","id":"20190523_idojaras_meteorologia_meleg_napos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b089636-ba50-41b1-bf81-8f8e9fa5c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_idojaras_meteorologia_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. május. 23. 13:09","title":"Jó hírt közölt a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos egyetlen fajra, a házi méhre bízni a beporzás nagy részét, ezért is ajánlatos óvni minden beporzófajt. Ehhez nyújt ötleteket az MTA Ökológiai Kutatóközpont ismeretterjesztő kiadványa, amely szabadon letölthető.","shortLead":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos...","id":"20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5bcba6-2e7d-417d-8d4c-02bec2944495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2019. május. 22. 17:33","title":"Szeretné megóvni a méheket? Fontos tanácsokat ad ingyen az MTA Ökológiai Kutatóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584bceaf-b31c-4a48-aaaf-f13e529db159","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eladósorba került egy elképesztően ritka B-csoportos raliautó, amit maga a legendás Stig Blomqvist terelgetett a versenypályákon.","shortLead":"Eladósorba került egy elképesztően ritka B-csoportos raliautó, amit maga a legendás Stig Blomqvist terelgetett...","id":"20190523_175_millio_forint_egy_1986os_fordert_na_de_milyen_fordert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584bceaf-b31c-4a48-aaaf-f13e529db159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c7bc1-5584-41a5-92bb-6266192b4906","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_175_millio_forint_egy_1986os_fordert_na_de_milyen_fordert","timestamp":"2019. május. 23. 06:41","title":"175 millió forint egy 1986-os Fordért, na de milyen Fordért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","shortLead":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","id":"20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0678efc-e8d2-4073-912c-7edfe5ea3645","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 21. 19:06","title":"Nem ad be új darabra pályázatot az Örkény Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi becsléseket messze meghaladva akár két métert is nőhet a tengerszint 2100-ra egy új kutatás szerint.","shortLead":"Az eddigi becsléseket messze meghaladva akár két métert is nőhet a tengerszint 2100-ra egy új kutatás szerint.","id":"20190523_globalis_felmelegedes_tengerszint_emelkedese_2_meter_2100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e4458-1410-481c-a2c0-4a427b38c22e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_globalis_felmelegedes_tengerszint_emelkedese_2_meter_2100","timestamp":"2019. május. 23. 08:03","title":"Már kongatják a vészharangot: sokkal durvább lehet a tengerszint-emelkedés, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]