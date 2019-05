Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt a sorban), aki állítólag már készül a következő, mozizásra is ideális, középkategóriás telefonjával.","shortLead":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt...","id":"20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd176062-8fde-4b16-b052-02d7e26ad4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","timestamp":"2019. május. 22. 17:03","title":"Újabb mozis telefont készít a Sony?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb2125f-bad3-4b24-b617-c653b66326a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy Galaxy Foldot vett kézbe az orosz Caviar nevű cég, hogy igazi luxusmobilt faragjon belőle.","shortLead":"Ezúttal egy Galaxy Foldot vett kézbe az orosz Caviar nevű cég, hogy igazi luxusmobilt faragjon belőle.","id":"20190522_tronok_harca_samsung_galaxy_fold_caviar_luxustelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb2125f-bad3-4b24-b617-c653b66326a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b0e711-4dc6-4504-9e23-bed46a5b27b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_tronok_harca_samsung_galaxy_fold_caviar_luxustelefon","timestamp":"2019. május. 22. 18:03","title":"Trónok harca-rajongó? Akkor imádni fogja ezt a különleges hajlítható Samsung-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített kopaszszemléjét, de a feszültség a két társaság között így is akkora volt, mintha szemtől szembe állnának egymással. Toroczkai László foglalkozása elérte a célját: a sajtó teljes létszámában jelen volt, és a végére az addig békés romákat is kellően felbőszítette a rasszista beszédekkel tűzdelt tüntetés, bár Balogh Lajos aktivista csillapította a kedélyeket. Így történt:","shortLead":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített...","id":"20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ff0eff-d166-480f-ae24-58a5f958f39c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"\"Arra az útra nem szabad kimenni, mert ha a rendőrök nekünk jönnek, nem lesz jó vége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros felé vezető oldalt zárták le.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalt zárták le.","id":"20190523_Lezartak_az_M3as_autopalyat_Hajdunanasnal_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5b8d1f-fd5c-4b54-9f61-07c828b52d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Lezartak_az_M3as_autopalyat_Hajdunanasnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. május. 23. 08:20","title":"Lezárták az M3-as autópályát Hajdúnánásnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6464ce-649a-4ea0-9731-ce6e3e1b83cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több évtized börtönt ér az ügy, ha elítélik a Wikileaks-alapítót.","shortLead":"Több évtized börtönt ér az ügy, ha elítélik a Wikileaks-alapítót.","id":"20190524_Ujabb_vadak_Assange_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e6464ce-649a-4ea0-9731-ce6e3e1b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7408708-17a7-4928-a90b-0d3c7b928071","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Ujabb_vadak_Assange_ellen","timestamp":"2019. május. 24. 07:24","title":"Újabb vádak Assange ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai művész és egy amerikai kiberbiztonsági cég egy árverés keretében keres új gazdát annak a laptopnak, amin a hat legveszélyesebb malware is rajta van.","shortLead":"Egy kínai művész és egy amerikai kiberbiztonsági cég egy árverés keretében keres új gazdát annak a laptopnak, amin...","id":"20190522_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7861fc4-70ce-4ee4-af88-d1711c1eb18b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 22. 16:33","title":"322 millió forintért árulják a laptopot, ami tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","shortLead":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","id":"20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced708b-dee3-43a0-ad49-22528a9849e0","keywords":null,"link":"/sport/20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 17:17","title":"Király Gábor szögre akasztotta a mackót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]