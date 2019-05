Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd9e1d18-7482-4adf-93cf-45c0784ee5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint húsz évig volt a piacon a 2+2 üléses sportkupé, majd a roadster, amelyeket a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Több mint húsz évig volt a piacon a 2+2 üléses sportkupé, majd a roadster, amelyeket a kezdetektől fogva nálunk...","id":"20190523_audi_tt_sporkocsi_gyor_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e1d18-7482-4adf-93cf-45c0784ee5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ffb5d0-d138-470a-8f8e-0e8d0e1a9b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_audi_tt_sporkocsi_gyor_autogyar","timestamp":"2019. május. 23. 15:39","title":"Hivatalos: Hamarosan vége a győri Audi TT gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","shortLead":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","id":"20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f09f9a-792d-40c8-990e-9a9d486de71b","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 24. 14:44","title":"Ostobának nevezte ibizai kijelentéseit Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alaszka körüli sarkvidéki vizek melegedése lehet a felelős annak a többtucatnyi szürke bálnának az elpusztulásáért, amelyek tetemét az elmúlt hetekben sodorta partra a víz az Egyesült Államok nyugati részén.","shortLead":"Az Alaszka körüli sarkvidéki vizek melegedése lehet a felelős annak a többtucatnyi szürke bálnának az elpusztulásáért...","id":"20190524_szurke_balnak_pusztulasa_alaszka_eszaki_sarkvidek_felmelegedese_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd82a7ed-2af5-4a01-8d23-39e2bc17f0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_szurke_balnak_pusztulasa_alaszka_eszaki_sarkvidek_felmelegedese_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 24. 10:03","title":"Rájöttek, miért pusztulnak sorra a szürke bálnák, és a válasz nem túl megnyugtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető politikusai, akik ennek ellenére a töredékét költik a védelemre annak, amit Moszkva a támadásra fordít.","shortLead":"Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető...","id":"20190523_Putyin_trollhadserege_is_keszul_az_EPvalasztasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb35ae2-1d7f-4266-bf91-61620861b745","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Putyin_trollhadserege_is_keszul_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. május. 23. 17:18","title":"Putyin trollhadserege is készül az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla néhány képernyőképet. ","shortLead":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla...","id":"20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b9763-28d5-470a-babe-d4b34b5f2a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","timestamp":"2019. május. 23. 13:03","title":"Képek: olyan Mario-játék jön mobilokra, ami a konzolos változatnál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2563e83-d88e-4e80-b83d-33f9bda73262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álom, vagy rémálom lesz az ellenzék számára a vasárnapi EP-választás? Olvasóink többsége az ellenzéknek szorít, de sokan elsöprő Fidesz-győzelemre számítanak.","shortLead":"Álom, vagy rémálom lesz az ellenzék számára a vasárnapi EP-választás? Olvasóink többsége az ellenzéknek szorít, de...","id":"20190524_Europai_parlamenti_valasztas_mandatumbecsles_szavazas_ellenzek_alomforgatokonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2563e83-d88e-4e80-b83d-33f9bda73262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0cb08a-ebc7-4081-b207-f76e4c84b5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Europai_parlamenti_valasztas_mandatumbecsles_szavazas_ellenzek_alomforgatokonyv","timestamp":"2019. május. 24. 16:10","title":"Álmok és rémálmok az EP-választáson - olvasóink már szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is támogatják a kínai vállalatot.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is...","id":"20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2e58b-9b49-46d6-91cd-7505f3c6a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","timestamp":"2019. május. 24. 09:36","title":"Nem minden szövetségesét veszítette el a Huawei – ezek a cégek álltak ki mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","shortLead":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","id":"20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab86eeb2-60d0-4aff-a3ba-d0d323a3013b","keywords":null,"link":"/sport/20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 18:01","title":"15 évesen olimpiát nyert, 22 évesen visszavonul az úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]