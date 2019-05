Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02","c_author":"","category":"vilag","description":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","shortLead":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","id":"20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb6249c-d9c8-49b7-8848-ed5012caae20","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. május. 25. 12:11","title":"Verhofstadt: Vége az EU-nak, ha nem lépnek fel Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon a Fidesszel szemben. Az elképzelés szerint a jelöltek a Mindenki Pécsért mozgalom színeiben indulnak majd.","shortLead":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon...","id":"20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694bfee-d3a1-4d73-b5c8-f544a90dfba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. május. 24. 13:54","title":"Alakul a pécsi ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a86a2c-fa08-492d-b52d-4f8eb41f83b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először születtek Chaco-pekarik a prágai állatkertben, ami fontos lépés az egykor kihaltnak vélt, veszélyeztetett faj megőrzésre tett erőfeszítésekben.","shortLead":"Először születtek Chaco-pekarik a prágai állatkertben, ami fontos lépés az egykor kihaltnak vélt, veszélyeztetett faj...","id":"20190525_chaco_pekari_pragai_allatkert_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86a2c-fa08-492d-b52d-4f8eb41f83b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c6f58a-4fc2-400a-81c7-d106bbbc5493","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_chaco_pekari_pragai_allatkert_video","timestamp":"2019. május. 25. 10:03","title":"Videó: Igen ritka és ugyanennyire aranyos Chaco-pekarik születtek a prágai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Horváth Aladár","category":"itthon","description":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","shortLead":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","id":"20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a8f3e-14a3-421a-a72f-176005a76a61","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","timestamp":"2019. május. 24. 10:45","title":"Horváth Aladár: Törökszentmiklós tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak, miért érdemelt a színháza ötször annyi tao-pótlást, mint amennyit beszedett volna.","shortLead":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak...","id":"20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223cc85-9ffd-4ea8-b144-4f31b912dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","timestamp":"2019. május. 23. 17:40","title":"„Senki sem akarja a független, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. ","shortLead":"A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. ","id":"20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0178-3303-420e-92c5-4e7d0f243f82","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","timestamp":"2019. május. 23. 16:28","title":"Megbízhatatlan, de mértékadó portál az Origo – legalábbis a középszintű érettségi megoldása szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08221d-4eb5-4f67-900c-5a0fcb7843f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival vélhetően a tolvaj elakadt és otthagyta.","shortLead":"Az Audival vélhetően a tolvaj elakadt és otthagyta.","id":"20190524_audi_tatra_ho_alol_tavasz_lopott_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08221d-4eb5-4f67-900c-5a0fcb7843f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9516c8ea-1b71-42a2-bf05-5b341cbf4164","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_audi_tatra_ho_alol_tavasz_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 24. 19:33","title":"Egy lopott Audi bukkant elő, amikor elolvadt a négyméteres hó egy szlovák hegyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]