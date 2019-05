Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c600577-6926-44f3-9803-bdd19f8a21dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre a belső terei is megcsodálhatók annak a vonatnak, amely a kínaiak legújabb fejlesztése, és amelyik hihetetlen sebességgel közlekedik majd. ","shortLead":"Végre a belső terei is megcsodálhatók annak a vonatnak, amely a kínaiak legújabb fejlesztése, és amelyik hihetetlen...","id":"20190527_maglev_magnesvasut_kina_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c600577-6926-44f3-9803-bdd19f8a21dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38be5d89-a491-4b25-8e66-a559218bff4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_maglev_magnesvasut_kina_prototipus","timestamp":"2019. május. 27. 11:33","title":"Mint egy űrhajó: így fest közelről a kínaiak 600 km/órával repesztő vonata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú modellként is. Nem lenne belőle rossz egy olcsó, platós változat sem.","shortLead":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú...","id":"20190527_lada_vesta_pickup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38344ea4-81e2-4ff2-ad23-18082cba2a84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_lada_vesta_pickup","timestamp":"2019. május. 27. 12:15","title":"Bátor húzás volna, és egész jól nézne ki egy ilyen Lada pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","shortLead":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","id":"20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00204127-19ac-4c2e-b74b-6bd38bcba64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","timestamp":"2019. május. 26. 14:36","title":"Meghalt egy férfi Cannes-ban, mikor összeütközött két szuperjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 20. héten a hazai zöldborsó 900 forint/kilogramm, a zöldbab 1600 forint/kilogramm áron jelent meg a kínálatban. Mindkét hüvelyes ára magasabb volt, mint egy éve: 29, illetve 7 százalékkal.","shortLead":"A 20. héten a hazai zöldborsó 900 forint/kilogramm, a zöldbab 1600 forint/kilogramm áron jelent meg a kínálatban...","id":"20190526_Huledezeik_a_friss_zoldborso_aran_Nagyot_ugrott_tavalyhoz_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373ef1f5-e7a0-485e-899b-f08f16e6ed65","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Huledezeik_a_friss_zoldborso_aran_Nagyot_ugrott_tavalyhoz_kepest","timestamp":"2019. május. 26. 17:39","title":"Hüledezik a friss zöldborsó árán? Nagyot ugrott tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is. Az egészet kamera rögzítette.","shortLead":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is...","id":"20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e3d89-015b-4ade-ad54-b9df3eccdd5d","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","timestamp":"2019. május. 26. 18:34","title":"Ne pislogjon, miközben ezeket a zsebtolvajokat nézi, mert még lemarad valamiről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2203be17-beaf-46f4-828b-e0f4b40014d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból. Az önkormányzat és a helyi vállalkozások is milliárdokat kaptak az uniós forrásokból az elmúlt három évben.","shortLead":"Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból...","id":"20190527_Unios_forrasbol_fizetnek_berkiegeszitest_ha_otthon_maradnak_a_fiatalok_Kisteleken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2203be17-beaf-46f4-828b-e0f4b40014d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9409c4e-f15a-4db8-9efe-1f72a849462a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Unios_forrasbol_fizetnek_berkiegeszitest_ha_otthon_maradnak_a_fiatalok_Kisteleken","timestamp":"2019. május. 27. 09:42","title":"A \"Gyere haza fiatal\" program befuccsolt, Kisteleken a \"Ne menj el fiatallal\" próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]