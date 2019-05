Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","shortLead":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","id":"20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127fca-7832-42e4-9793-eb4868ea9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","timestamp":"2019. május. 28. 20:09","title":"Annyi eső esett, hogy Borsodban beszakadt az út – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni, hogy repülés közben baj történjen.","shortLead":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni...","id":"20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da7ef2-4a09-4227-9e36-5b0d82f903bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","timestamp":"2019. május. 28. 10:33","title":"2020-ban jön a rendszer, ami véget vethet a reptéri drónparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá kellett jönnie, hogy az ordas eszmék a szemünk előtt támadnak újra, ugyanazokkal a módszerekkel. Az Auschwitzot túlélő aktivista legújabb jelszava: nem kell szeretni egymást, de ne gyűlöljük a másikat. ","shortLead":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá...","id":"20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aff5297-0abc-496e-b18f-2a8c1be80b66","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","timestamp":"2019. május. 28. 20:00","title":"„Egy dolog történt velem egész életemben: visszajöttem Auschwitzból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","shortLead":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","id":"20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4549057f-000f-4b58-ba28-d91d928a8743","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","timestamp":"2019. május. 26. 22:04","title":"Lemond az LMP elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendhagyó mód ünnepli szolgáltatása bővülését egy parkolással foglalkozó hazai mobilapp. ","shortLead":"Rendhagyó mód ünnepli szolgáltatása bővülését egy parkolással foglalkozó hazai mobilapp. ","id":"20190527_parkl_parkolas_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c585bc-06eb-4806-86fc-0a94cd65a93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_parkl_parkolas_ingyen","timestamp":"2019. május. 27. 13:32","title":"Ha ezt megteszi, egy napig (szinte) bárhol ingyen parkolhat az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi sajtótájékoztatóján, októberben újabb pofonokat vihetnek be Orbánnak.","shortLead":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi...","id":"20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9878f7e7-a55c-441c-8814-2035166f6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","timestamp":"2019. május. 28. 10:34","title":"A Momentum EP-képviselője: Ott a bőröndöm, indulok a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint különleges funkciót készítenek ehhez. ","shortLead":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint...","id":"20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0ef34-a630-47c5-b0a1-c9be3247b7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","timestamp":"2019. május. 28. 20:33","title":"Érdekes új funkció jön a Facebookra: meg kell rázni hozzá a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","shortLead":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","id":"20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b43eb-a11c-4ae2-8f98-d658f1a25884","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","timestamp":"2019. május. 28. 15:05","title":"Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]