Nem kell többet billentyűznie, (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube hang alapú keresési funkciója.

Egyre jobbak és intelligensebbek a Google beszédfelismerő algoritmusai, így miért pont a YouTube maradna ki a jóból?

Turbóztak tehát a legnagyobb videolejátszó mobilos változatán egyet, így még az is elképzelhető, hogy a szóban kimondott keresőszóra kapott találatok számának függvényében azonnal meginduljon a lejátszás adta hírül az Android Police.

A hang alapú kereséshez a YouTube alkalmazás keresőoldalát (nagyító ikon) kell behívni, majd meg kell érinteni a mikrofon ikont. Ezután a Play (lejátszás) felszólítás következik, majd ki kell mondani a keresőszót/kifejezést (angolul), amelyben akár olyan összetétel is lehet, hogy Eurovision 2019 winner (azaz az eurovíziós dalfesztivál idei győztes száma). A kiejtésre persze ügyelni kell, mindenesetre az app azonnal írja is, amit hallott, azaz látható, ha félreértett bennünket.

© hvg.hu

A mobilos YouTube-nál a hang alapú keresés felhasználói felülete is megváltozott, most már az egész kijelző ennek van alárendelve és a korábbi kék mikrofon ikon is pirosba öltözött. Egyébként a hang alapú kereséseket az app éppen úgy rögzíti, mintha bebillentyűztük volna azokat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.