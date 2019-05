Amikor a Samsung megalkotta Infinity O kijelzőjét (a minél nagyobb képernyőterület miatt), maga is gondolhatott arra, hogy a felhasználók elrejtenék a kis kameralyukat, hiszen már a telefon hivatalos háttérképei is ezt tették. Vérszemet is kaptak a kreatív felhasználók, és viccesebbnél viccesebb kameralyukrejtő háttereket terveztek – mi is mutattunk ilyeneket, például ebben és ebben a cikkünkben. A lyukrejtő hátterek annyira népszerűek lettek, hogy külön alredditet is kaptak a Redditen.

Most ismét a Samsung lépett, és újabb, hasonló célú háttereket adott ki a Galaxy S10-re és S10e-re, ezúttal bájos Disney- és Pixar-figurákkal. A karakterek a Hihetetlen család, a Jégvarázs és a Zootopia filmek szereplői.

© Samsung

A háttérképek letölthetők a Galaxy Store-ból, és a Samsung és a Disney speciális megállapodásának köszönhetően a Disney-képek ingyenesek. Mint említettük, a háttérképek egyelőre csak Galaxy S10-re és Galaxy S10e-re érhetők el, azonban a Samsung már tárgyalásban van több stúdióval, és ígéri, hamarosan hasonló háttérképek érkeznek a Galaxy S10+-ra és az 5G-s Galaxy S10-re is.

