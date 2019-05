A Keio Egyetem és a CureApp vállalkozás csütörtökön Tokióban bejelentette, hogy engedélyeztetni akarják a japán kormány által az alkalmazást mint lehetséges orvosi eszközt a nikotinfüggőség elleni harcban, valamint az egészségbiztosítási rendszerben is.

Az app lehetővé teszi, hogy a beteg feljegyezze a leheletében lévő szén-monoxid szintjét, amelyet egy különálló eszközzel mér meg, és rögzíti az illető egészségi állapotára jellemző más adatait is.

Ezen kívül a beteg állapotának megfelelő orvosi tanácsot is ad.

A tokiói székhelyű kutatók mintegy 570 ember körében tesztelték a programot, olyanokat vontak be, akik 2017 októbere és 2018 vége között az ország 31 egészségügyi intézményében orvosi segítségért fordultak nikotinfüggőségük miatt. Azt találták, hogy a résztvevők 64 százaléka hat hónappal később már nem dohányzott, ez mintegy 13 százalékkal volt több az applikációt nem használó kontrollcsoport eredményénél. Az alkalmazás a kórházon kívül nyújt segítséget mentálisan azoknak a betegeknek, akik egyedül harcolnak a nikotinfüggőség ellen – mondták a kutatók.

