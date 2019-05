Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége.","shortLead":"Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége.","id":"20190530_Szepen_kerestek_Meszaros_Lorincek_a_TV2_es_az_allami_teve_reklamidejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085f8aa-0f92-4595-a83a-6d227c113c50","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Szepen_kerestek_Meszaros_Lorincek_a_TV2_es_az_allami_teve_reklamidejen","timestamp":"2019. május. 30. 16:03","title":"Szépen kerestek Mészáros Lőrincék a TV2 és az állami tévé reklámidején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista azt kéri, hogy válogassuk meg a szavainkat. Lehet kommentelni.","shortLead":"A humorista azt kéri, hogy válogassuk meg a szavainkat. Lehet kommentelni.","id":"20190531_Kovacs_Andras_Peter_ugy_beszol_hogy_hallgatni_is_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed33711d-777f-41d5-9410-dbbb290d455b","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kovacs_Andras_Peter_ugy_beszol_hogy_hallgatni_is_faj","timestamp":"2019. május. 31. 08:30","title":"Kovács András Péter úgy beszól, hogy hallgatni is fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","shortLead":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","id":"20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ae222-2e70-4383-be91-b61b4482b55d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","timestamp":"2019. május. 30. 12:32","title":"Megtriplázta a nyereségét a Magyar Építő Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még soha nem beszélt arról, hogy korábban likvidátorként dolgozott a területen. ","shortLead":"A férfi még soha nem beszélt arról, hogy korábban likvidátorként dolgozott a területen. ","id":"20190530_Csernobil_sorozat_Slava_Malamud","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce65c70-a9b1-4c68-b577-5abc95b572cb","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Csernobil_sorozat_Slava_Malamud","timestamp":"2019. május. 30. 13:50","title":"Meg akarta mutatni a Csernobilt a nevelőapjának, aki közölte, hogy már volt ott, és nem akarja többet látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b994f3-4e93-47ce-a66f-1c67ea9e186a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfontolták a liberálisokat is, de jobban megfelelt a piros pártcsalád.","shortLead":"Megfontolták a liberálisokat is, de jobban megfelelt a piros pártcsalád.","id":"20190531_A_szocialista_EPfrakcioba_ulnek_be_a_DK_kepviseloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b994f3-4e93-47ce-a66f-1c67ea9e186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392018a0-12c6-4fef-b30f-0ed4b2bd3511","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_szocialista_EPfrakcioba_ulnek_be_a_DK_kepviseloi","timestamp":"2019. május. 31. 13:37","title":"A szocialista EP-frakcióba ülnek be a DK képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce04f3d-2416-48e4-b754-e9b609c37b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brigitte Bierlein 2018 óta az osztrák alkotmánybíróság elnöke, e tisztséget is ő töltötte be először nőként az országban.","shortLead":"Brigitte Bierlein 2018 óta az osztrák alkotmánybíróság elnöke, e tisztséget is ő töltötte be először nőként...","id":"20190530_Bejelentettek_ki_lesz_az_uj_osztrak_kancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce04f3d-2416-48e4-b754-e9b609c37b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b328ad3e-dab9-4819-a521-9c7399282a49","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Bejelentettek_ki_lesz_az_uj_osztrak_kancellar","timestamp":"2019. május. 30. 16:53","title":"Bejelentették, ki lesz az új osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság \"vezető pozíciójába\".\r

\r

","shortLead":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság...","id":"20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a05000-2550-44ac-9a88-f6677a137154","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","timestamp":"2019. május. 30. 16:05","title":"A cseh és a szlovák államfőnek van szlovák kiszemeltje az EU vezető tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan szakember keresi a megoldást a szerda este elsüllyedt hajó, illetve a vélhetően benne rekedt holttestek kiemelésére. A víz sodrása nagyon erős, és nincs látótávolság.","shortLead":"Hatvan szakember keresi a megoldást a szerda este elsüllyedt hajó, illetve a vélhetően benne rekedt holttestek...","id":"20190531_Egyelore_megkozelithetetlen_az_elsullyedt_Hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8073cb-b00d-4080-933a-f6e9ca4e5241","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Egyelore_megkozelithetetlen_az_elsullyedt_Hableany","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egyelőre megközelíthetetlen az elsüllyedt Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]