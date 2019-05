Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, hova áll a DK?","shortLead":"Kérdés, hova áll a DK?","id":"20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e625fd-54f1-4693-a5ae-1cbd4a1fddfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","timestamp":"2019. május. 28. 16:44","title":"Itt az új EP-mandátumbecslés: van oka félni a Néppártnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István úgy tervez, hogy beül az Európai Parlamentbe, de erről még az MSZP választmányának kell döntenie.","shortLead":"Ujhelyi István úgy tervez, hogy beül az Európai Parlamentbe, de erről még az MSZP választmányának kell döntenie.","id":"20190527_Ujhelyi_A_DK_elvette_az_MSZP_programjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff818f7-f3c6-491c-b294-fd7a433af12e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ujhelyi_A_DK_elvette_az_MSZP_programjat","timestamp":"2019. május. 27. 20:26","title":"Ujhelyi: A DK elvette az MSZP programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellária előtt.","shortLead":"A kancellária előtt.","id":"20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dad00ec-5419-4011-b24e-571716cfdd85","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","timestamp":"2019. május. 28. 05:51","title":"Fellép a Going to Ibiza slágert szerző Vengaboys a bécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat az internetre.","shortLead":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat...","id":"20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49830ea-f302-4c7b-9da7-fd6f7a808277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2019. május. 28. 13:33","title":"Nem akarnak cenzúrát a lengyelek, beleszállnak az új EU-s szerzői jogi irányelvbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van, ami nem változik: Stallone a záró epizódban is véres és dühös lesz. ","shortLead":"Van, ami nem változik: Stallone a záró epizódban is véres és dühös lesz. ","id":"20190528_Cannes_Rambo_elozetes_trailer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645f32ed-d466-4be4-bb0c-a57df44bb415","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Cannes_Rambo_elozetes_trailer","timestamp":"2019. május. 28. 11:44","title":"Kiszivárgott Cannes-ból az új Rambo előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed15d1-6f8c-4c60-b054-602987b0be23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.","shortLead":"Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.","id":"20190529_huawei_telefonok_microsd_memoriakartyak_hasznalata_sd_association","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeed15d1-6f8c-4c60-b054-602987b0be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96577b5a-8460-48bf-b6a0-6f64dec837a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_telefonok_microsd_memoriakartyak_hasznalata_sd_association","timestamp":"2019. május. 29. 16:33","title":"Jó hír jött a Huawei-használóknak: ismét engedélyt kapott a cég a microSD-kártyák használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","shortLead":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők viszont nagyon furcsa dolgot tapasztaltak, amikor megnyitották a YouTube-ot.","shortLead":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők...","id":"20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3161ef06-d9a4-452e-b703-419860bb0af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","timestamp":"2019. május. 29. 18:33","title":"Nagyon furcsa dolgot tapasztaltak az Edge böngészőt tesztelők, a Google keze lehet a dologban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]