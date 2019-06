Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai termékeket Tiszaújvárosban. Fő megrendelői az autóipar beszállítói, az egészségipari, távközlési és híradástechnikai cégek. Meglátogattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyárat, hogy megtudjuk, milyen technológiákkal lehet zöldíteni és olcsóbbá tenni az üzemeltetést.","shortLead":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai...","id":"20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149dc465-cd09-44c2-a7e3-467da3ae393a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","timestamp":"2019. június. 03. 17:30","title":"Van olyan értékű energiaköltség, ami nem engedi meg a középszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","shortLead":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","id":"20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f89f70-ee2e-4333-9c77-5f86a33750d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","timestamp":"2019. június. 03. 14:50","title":"Áthajtott az autókereskedés portálüvegén az elégedetlen Porsche-ügyfél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","shortLead":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","id":"20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80876be2-9536-4c55-ab1b-dfb03316e8d0","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Kőszeg Ferenc letiltotta az 56-os Intézetnek adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acdacce7-808a-42d1-b62c-bf55e992ed0a","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.","shortLead":"Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.","id":"201922_polgarok_gyoztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acdacce7-808a-42d1-b62c-bf55e992ed0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6705f3-9d55-4b7a-a38a-9a08c771881c","keywords":null,"link":"/itthon/201922_polgarok_gyoztunk","timestamp":"2019. június. 02. 17:00","title":"Révész Sándor: Polgárok, győztünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aaf492-2f6c-4afc-ac4c-b4aa019e2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy akkori ellentüntető jelentette fel a férfit, mert szerinte megsértette az emberi méltóságát. ","shortLead":"Egy akkori ellentüntető jelentette fel a férfit, mert szerinte megsértette az emberi méltóságát. ","id":"20190603_Eliteltek_egy_2014es_Prideresztvevot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0aaf492-2f6c-4afc-ac4c-b4aa019e2cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fa12c4-1afd-4032-a588-77bb47ece416","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Eliteltek_egy_2014es_Prideresztvevot","timestamp":"2019. június. 03. 10:20","title":"Elítéltek egy 2014-es Pride-résztvevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202f29b-4bb1-48fe-81e3-5b3f8c6d7e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Egy ember meghalt egy szabolcsi autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkenti szerdán.","shortLead":"A Mol 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkenti szerdán.","id":"20190603_tankolas_benzin_gazolaj_olcsobb_lesz_mol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ab779-774d-4271-81a8-ca5675250163","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_tankolas_benzin_gazolaj_olcsobb_lesz_mol","timestamp":"2019. június. 03. 21:09","title":"Olcsóbb lesz a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]