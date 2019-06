Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"Serdült Viktória - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti vizsgálóbizottság tagjai éppen a múlt héten küldtek levelet a fideszes tárgyalópartnereiknek, amelyben a jogállamiság kérdését firtatták – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti...","id":"20190605_europai_parlament_epp_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b320cd59-2184-4230-aff0-39c7e525766a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_parlament_epp_fidesz","timestamp":"2019. június. 05. 11:15","title":"Orbán Viktor két szék közül a pad alá eshet a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló vizet is. Az építkezés során azonban két hónapig egyáltalán nem tudja fogadni az esővizet a most bővített tároló. A nyárra pedig várhatók heves esőzések.","shortLead":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló...","id":"20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ffc70f-8793-4478-8af1-295f2d644726","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","timestamp":"2019. június. 04. 12:06","title":"Októberig kell arra várni, hogy ne ömöljön a Dunába a szennyvíz, ha nagy eső éri el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk, mi áll benne. ","shortLead":"Mutatjuk, mi áll benne. ","id":"20190604_Orban_levelet_kuldott_a_visszavonulo_Kiraly_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e7da0e-72e2-47f2-bef7-c7e46bd48d58","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Orban_levelet_kuldott_a_visszavonulo_Kiraly_Gabornak","timestamp":"2019. június. 04. 09:36","title":"Orbán levelet küldött a visszavonuló Király Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfced9c5-1542-4de6-8167-a3c8ac8a01ca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan milyen autót használ a keresőóriás az utcaképek fotózásához. ","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan milyen autót használ a keresőóriás az utcaképek fotózásához. ","id":"20190604_korbefotoztuk_a_google_lezereskameras_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfced9c5-1542-4de6-8167-a3c8ac8a01ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0addb173-9b69-4143-b85a-a3972f6d97ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_korbefotoztuk_a_google_lezereskameras_autojat","timestamp":"2019. június. 04. 06:41","title":"Alaposan körbefotóztuk a Google lézeres-kamerás autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretne jobban rálátni a helyi internetezők tevékenységére, valamint a küldött és fogadott üzenetekre a KGB utódának számító Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) – ez tűnik ki abból, hogy az orosz Google-nek nevezett Yandexhez befutott tőlük egy különös \"igény\".","shortLead":"Szeretne jobban rálátni a helyi internetezők tevékenységére, valamint a küldött és fogadott üzenetekre a KGB utódának...","id":"20190605_orosz_titkosszolgalata_fszb_yandes_felhasznaloi_jelszavak_sajtoszabadsag_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72010ecd-5fa9-4755-86b3-72789d24b569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_orosz_titkosszolgalata_fszb_yandes_felhasznaloi_jelszavak_sajtoszabadsag_cenzura","timestamp":"2019. június. 05. 16:03","title":"Az orosz titkosszolgálat gyakorlatilag bekérte a felhasználók jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya mintegy 112 millió forintra emelkedett tavaly.","shortLead":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya...","id":"20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3a91b-4e3f-46f0-b945-0a251d90f22e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","timestamp":"2019. június. 04. 07:45","title":"Szépen gyarapszik Habony londoni cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék elhelyezkedni az egykori közmunkásokat.","shortLead":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék...","id":"20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fc527-6757-4bdf-ad90-14ab4d3e350d","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 15:56","title":"Szövetkezetbe terelné a volt közmunkásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]