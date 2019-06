Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt a novemberben érkező Star Wars Jedi: Fallen Order is bemutatkozott.

Évek óta vár már a videojátékos társadalom egy izgalmas, kifejezetten történetalapú Star Wars-játékra, ugyanis a kétezres évek elején megjelent Jedi Knight óta nem készültek ilyen programok. Ezt az űrt töltheti be az idei E3 játékexpó első újdonságai közt bemutatkozott Jedi: Fallen Order.

A játék érkezésének hírét április elején kürtölte szét a kiadását intéző Electronic Arts, majd néhány napra rá az első részletek is kiderültek róla. Klasszikus gameplay (azaz játékmenet) videót mindeddig azonban nem láthattunk, de az elmúlt órákban végre ez utóbbira is sor került:

A közel negyedórás felvételen nem csak egy kiragadott részt, egy komolyabb küldetést lehet végigkövetni a főszereplő Cal Kestis szemszögéből. Ő az egyike A klónok háborújából ismert 66-os parancs túlélőinek, aki emiatt folyamatos menekülésre kényszerül. A fenti videóban ugyan nem ez látható, de így is fontos mozzanatok vehetők szemügyre: láthatjuk a karakter mozgását (Kestis mászni, ugrani és himbálódzni is tud), továbbá a fénykardjával való első csapásokat, valamint azt is, hogyan bánik az Erővel.

A program nem korlátozódik egyetlen helyszínre, a fejlesztését végző Respawn Entertainment szerint sokat kell majd utazniuk a történetre kíváncsi felhasználóknak, akik nem mellesleg a filmekből ismert karakterek egyikével, a lázadókat vezető Saw Gerrerával is biztosan összefutnak majd. (A játékbéli szereplőt a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történetben is látott karaktert megformáló színészről, Forest Whitakerről mintázták.)

© Respawn Entertainment/EA

A Jedi: Fallen Order érdekességei közé tartozik még, hogy a felhasználónak nem csak a Star Wars világából ismert birodalmi gonosztevőket kell móresre tanítania, az egyes bolygókon előforduló élőlényekkel szintén meg kell küzdenie – a fenti videóban például a Kashyyyk planéta pókjai láthatók.

Az új Star Wars-játékra már nem is kell sokat várni, idén november 15-én fog megjelenni PC-re, Xbox One-ra, valamint PlayStation 4-re.

