[{"available":true,"c_guid":"66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","shortLead":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","id":"20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8aaff-627e-4656-89b9-edfc2ebc4fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","timestamp":"2019. június. 11. 18:21","title":"Négy napig volt a kétéves indiai kisfiú a 33 méter mély kútban, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére az Orbán-kormányzat,a mely ezzel hamis mítoszokra épülő emlékezetpolitikáját próbálja megtámogatni.","shortLead":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére...","id":"201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969eeca9-28fb-469b-96f3-372dd0d3bb72","keywords":null,"link":"/kultura/201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","timestamp":"2019. június. 09. 20:00","title":"A kormány újabb hiénaakciója a történelemtudományra nézve veszélyes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés a pünkösdi ünnep miatt kedden kezdi munkáját és csütörtökig ülésezik. ","shortLead":"Az Országgyűlés a pünkösdi ünnep miatt kedden kezdi munkáját és csütörtökig ülésezik. ","id":"20190610_Hando_Tunde_kozigazgatasi_birosagok__fontos_kerdesekrol_donthet_a_heten_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2c9e10-7714-46cc-bc6f-92dc808e2a97","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Hando_Tunde_kozigazgatasi_birosagok__fontos_kerdesekrol_donthet_a_heten_az_Orbankormany","timestamp":"2019. június. 10. 07:58","title":"Handó Tünde, közigazgatási bíróságok - fontos kérdésekről dönthet a héten az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ hétfő délután tájékoztatott a Hableány kiemelésének pontos ütemtervéről. ","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ hétfő délután tájékoztatott a Hableány kiemelésének pontos ütemtervéről. ","id":"20190610_TEK_sajtotajekoztato_a_dunai_hajobalesetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef12e6f-6dcc-4b46-b5e1-29818157b5b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_TEK_sajtotajekoztato_a_dunai_hajobalesetrol","timestamp":"2019. június. 10. 17:30","title":"Íme a Hableány kiemelésének ütemterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS News birtokába került jelentések szerint eszméletlen összegeket költött a katolikus egyház arra, hogy elgáncsolja a papi pedofília áldozatait védő törvényeket.","shortLead":"A CBS News birtokába került jelentések szerint eszméletlen összegeket költött a katolikus egyház arra, hogy elgáncsolja...","id":"20190610_pedofil_papok_USA_lobbi_vasarnapi_mise_katolikus_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb030baa-85ba-46d0-bf74-1673f76cba9d","keywords":null,"link":"/elet/20190610_pedofil_papok_USA_lobbi_vasarnapi_mise_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. június. 10. 14:22","title":"Vasárnapi miséken kalapozták össze a pedofil papok védelmi pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg nem erősített információk szerint 8 sérült lehet, köztük gyerekek is.","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint 8 sérült lehet, köztük gyerekek is.","id":"20190609_totkomlos_rali_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218201e-b724-4592-a0f3-1f98e34a6e51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_totkomlos_rali_baleset","timestamp":"2019. június. 09. 21:40","title":"Nézők közé hajtott egy autó a Tótkomlós ralin, sok sérült lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb alól.\r

","shortLead":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb...","id":"20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4d8c4-bfe9-49d4-bc36-55d9748eb3ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","timestamp":"2019. június. 10. 18:50","title":"Meglehet, felállították a bebörtönzött politikusok Guiness-rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]