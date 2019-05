Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","shortLead":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","id":"20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ede41-3d6b-4941-8595-a21a1963fe96","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","timestamp":"2019. május. 27. 05:05","title":"Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e8d85-5a82-4aaa-8a26-04f91eab0684","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor igazából egyetlen dolognak örülhet a vasárnapi választás után: Magyarországon visszaállt a centrális erőtér. Ez hosszú távon még jól jöhet neki. Amúgy ez a választás a 13 mandátum dacára sem a Fidesz diadalmenete volt.","shortLead":"Orbán Viktor igazából egyetlen dolognak örülhet a vasárnapi választás után: Magyarországon visszaállt a centrális...","id":"20190527_Megosztott_orszag_elfordulo_Europa_elbizonytalanodo_kormany_kavargo_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=524e8d85-5a82-4aaa-8a26-04f91eab0684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1864d10-6fc4-4ebe-8807-16399bf53cd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Megosztott_orszag_elfordulo_Europa_elbizonytalanodo_kormany_kavargo_ellenzek","timestamp":"2019. május. 27. 05:30","title":"Megosztott ország, elbizonytalanodó kormány, kavargó ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések \"környezeti ártalmainak csökkentésére\". ","shortLead":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós...","id":"20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5d9bf-cb74-4907-a8ae-a0b163a2d1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","timestamp":"2019. május. 27. 00:03","title":"Így nézhetnek ki az új temetők – valahol már engedélyezték az emberi komposztálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition, a legnagyobb presztízsű és hagyományokkal rendelkező európai perbeszédverseny döntőjét.","shortLead":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition...","id":"20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543f7d2-665d-4f00-80a1-34bb6276276d","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Mindenkit lenyomtak, nemzetközi perbeszédversenyt nyert az ELTE csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer tonna disznóhús megrendelését is lemondta. Emiatt tovább emelkednek a húsárak nálunk is.","shortLead":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer...","id":"20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc9955-e5ce-4bbf-af7f-81c77159c5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","timestamp":"2019. május. 27. 12:21","title":"Mi köze van Trumpnak a magyar sertéshús drágulásához? Itt a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányban a XXI. század.","shortLead":"Irányban a XXI. század.","id":"20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724403e-bb75-4b6f-a04f-7a64bbe6c23a","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","timestamp":"2019. május. 26. 17:53","title":"Horrorfilmbe illő szavazóhelyiség várja a ceglédieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","shortLead":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","id":"20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed45b8ab-ac1e-4250-8daa-29ba2b71738c","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 16:20","title":"Mindeközben Brüsszelben: LMP-s plakát és momentumos aktivisták a követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1ed30-4bc2-4f84-9e9f-76c64e1c9c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választáson csúnyán leszereplő MSZP–P listájáról csak egy ember kerül be, Jávort pedig csak a negyedik helyre tették.","shortLead":"A választáson csúnyán leszereplő MSZP–P listájáról csak egy ember kerül be, Jávort pedig csak a negyedik helyre tették.","id":"20190527_Peticio_indult_azert_hogy_Javor_Benedek_kapja_az_MSZPP_egyetlen_mandatumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e1ed30-4bc2-4f84-9e9f-76c64e1c9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2997e63-f98c-4590-862d-f33caec85683","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Peticio_indult_azert_hogy_Javor_Benedek_kapja_az_MSZPP_egyetlen_mandatumat","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Petíció indult azért, hogy Jávor Benedek kapja az MSZP–P egyetlen mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]