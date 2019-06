Ahogy a globális, úgy a hazai piacot is évek óta a Chrome böngésző uralja, de az Internet Explorer uralmát annak idején megtörő Firefox is népszerű – a Gemius adatai szerint a magyarországi számítógépek több mint 20 százalékán használják rendszeresen. Mint szinte mindegyik böngésző, a Mozilla programja is ingyenes, de már készül belőle a fizetés ellenében használható verzió.

A Firefox "különkiadásáról" a legilletékesebb személy, a Mozilla vezérigazgatói posztját betöltő Chris Beard beszélt a német t3n informatikai lapnak. A jelenlegi tervek szerint a program ősszel jelenhet meg. Nem (vagy nem csak) a letöltéséért, hanem a használatáért kell majd fizetni, azaz havonta befizetendő díja lehet a szolgáltatásnak.

Az alapdíjban online tárhely és bizonyos adatforgalmi kerettel használható VPN-szolgáltatás lehet. Ez utóbbi a fokozottan biztonságos böngészéshez és blokkolt tartalmak eléréshez használható, illetve aki ilyesmin át netezik, az könnyebben elrejtheti kilétét a weboldalak elől.

Dave Camp Mozilla-alelnök a The Next Webnek megerősítette: a prémium programverzió mellett a Firefox jelenlegi formájában ingyenesen is elérhető marad.

