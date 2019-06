Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és egy Fidesz-logós furgonnal elvitte az MSZP kihelyezett plakátjait, a rendőrség visszadobta a feljelentést, és lezárta az ügyet. A plakáttépkedő ugyanis arra hivatkozott, hogy ő csak azért szedte le az ellenzékiek politikai hirdetéseit, mert azokat a szelektív hulladéklerakóba akarta vinni – a hatóság szerint így már nem is történt lopás. A helyi szocialista elnök szerint ennyiből egy Audit is el lehet kötni, tettenérés esetére mostantól itt a jolly joker magyarázat.","shortLead":"Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és egy Fidesz-logós furgonnal elvitte...","id":"20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg_a_fideszes_plakattepkedoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcd332d-f306-479f-aa6f-1ba28712c4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg_a_fideszes_plakattepkedoket","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"Pofátlan indokkal hagyta futni a fideszes plakáttépkedőket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszprém megyébe szervezik a legtöbb tábort, a legnépszerűbbek a sporttáborok. ","shortLead":"Veszprém megyébe szervezik a legtöbb tábort, a legnépszerűbbek a sporttáborok. ","id":"20190612_Ennyit_dragultak_iden_a_nyari_taborok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f7c0d6-3575-46a5-b631-db7931b6e6c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Ennyit_dragultak_iden_a_nyari_taborok","timestamp":"2019. június. 12. 06:20","title":"Ennyit drágultak idén a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múlt hétvégén Siófokon kellett megszakítania a fellépését a 81 éves énekesnek.","shortLead":"A múlt hétvégén Siófokon kellett megszakítania a fellépését a 81 éves énekesnek.","id":"20190612_Koncert_kozben_lett_rosszul_Korda_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b989220-7d31-4559-bcbb-8f59afbdbf25","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Koncert_kozben_lett_rosszul_Korda_Gyorgy","timestamp":"2019. június. 12. 09:23","title":"Koncert közben lett rosszul Korda György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c75d2c5-010e-417d-925f-81b6e0d4bfd2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Komoly, valószínűleg sokáig ható következményekkel járó presztízsveszteséget szenvedett el a Vlagyimir Putyin államfő nevével fémjelzett oroszországi rendszer: a hatóságok néhány napig tartó fogva tartás után szabadon engedték Ivan Golunov oknyomozó újságírót, miután kiderült, a rendőrök rakták be az újságíró hátizsákjába az őrizetbevétel alapjául szolgáló kábítószert. Hullanak a fejek, átírják a törvényeket, és szabadulnak a hasonló módon rács mögé dugott áldozatok. Azért még sok politikai fogoly marad az országban.","shortLead":"Komoly, valószínűleg sokáig ható következményekkel járó presztízsveszteséget szenvedett el a Vlagyimir Putyin államfő...","id":"20190613_putyin_oroszorszag_ivan_golunov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c75d2c5-010e-417d-925f-81b6e0d4bfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f682bb12-624a-47f8-8236-0efe9ab57cf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_putyin_oroszorszag_ivan_golunov","timestamp":"2019. június. 13. 11:15","title":"Putyin ijesztő ellenállással szembesült, bele is zavarodott a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd csak erősítik azt a magyar közéletben is jól ismert sztereotípiát, hogy a politika a férfiak terepe, vagy egy társadalmi változás képviselői? Egyáltalán kik ezek a nők, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük?","shortLead":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd...","id":"20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb613e-aa78-4972-9477-722983814517","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","timestamp":"2019. június. 12. 17:04","title":"Mégis mit keressen egy nő a politikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert keresnek.","shortLead":"Még három embert keresnek.","id":"20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b506d28-87ae-4df6-b065-cf116777efbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. június. 13. 06:20","title":"A Hableány-tragédia újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült tanulmányainak kiadására kötelezte a Miniszterelnöki Kabinetirodát a Fővárosi Törvényszék. A pert munkatársunk indította, hogy kiderüljön, mire kapott több mint 6 milliárd forintot a 2012–14 között is brutális összegű tanácsadói megbízást elnyert cégcsoport. ","shortLead":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült...","id":"20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19d8f43-a5f4-4682-86c4-92f822135e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","timestamp":"2019. június. 13. 07:00","title":"Pert nyert a hvg.hu: Ki kell adni a 2015–18 között készült Századvég-tanulmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]