Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított a mentéshez.","shortLead":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított...","id":"20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67030f7-a6d9-4536-a65c-51d67887253c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Több tízmillió forintba került a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése, amely nemrég ismét aktív lett.","shortLead":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése...","id":"20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e716f55-258f-48aa-8f5d-d8e072c81c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","timestamp":"2019. június. 14. 14:03","title":"Ismét aktív egy kamcsatkai vulkán, a kutatók szerint a kitörése katasztrofális lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai Gordon, aki 410 napon át töltötte be a kormányfői tisztséget. A tíz évvel ezelőtti válságkezelésről emlékeztek meg egy minap megjelent kötetben a 168 Óra munkatársai, (Lakner Zoltán, Pungor András, Szabó Brigitta és Faragó József), és erre az időszakra tekint vissza Farkas Zoltán is, a Mozgó Világ legutóbbi számában. Ebből közlünk most részleteket.","shortLead":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai...","id":"20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadc5fd-13b6-4d50-92a8-5b3414630561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Farkas Zoltán: Törvénybe zárt Bajnai Gordon, a „frontsebész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0023ca-a389-498c-9b34-17794b980b9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szigorúbb szabályokat fogadott el a környezetben tartósan megmaradó, az ENSZ veszélyes anyagok jegyzékében szereplő szerves anyagokról – közölte az Európai Unió Tanácsa csütörtökön.","shortLead":"Az Európai Unió szigorúbb szabályokat fogadott el a környezetben tartósan megmaradó, az ENSZ veszélyes anyagok...","id":"20190614_europai_unio_veszelyes_anyagok_szerves_anyagok_mergezo_kornyezetszennyezes_echa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0023ca-a389-498c-9b34-17794b980b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa622c9a-d030-4f93-b333-169e740cd50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_europai_unio_veszelyes_anyagok_szerves_anyagok_mergezo_kornyezetszennyezes_echa","timestamp":"2019. június. 14. 07:03","title":"Bekeményít az EU a legveszélyesebb anyagoknál, ez alól egyik ország sem bújhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy a Fidesszel nem tárgyalnak, de van lehetőség az együttműködésre.","shortLead":"Kiderült, hogy a Fidesszel nem tárgyalnak, de van lehetőség az együttműködésre.","id":"20190613_Identitas_es_Demokracia_neven_alakitottak_uj_frakciot_Salviniek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd6114-a6ed-4e5d-9f29-a0a240679105","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Identitas_es_Demokracia_neven_alakitottak_uj_frakciot_Salviniek","timestamp":"2019. június. 13. 14:41","title":"Identitás és Demokrácia néven alakítottak új frakciót Salviniék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab4f56-6e6c-4783-a5b5-1074fa72d32e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem tizedik alkalommal hirdette meg országos borversenyét, mellyel 2010 óta tehetséges, a minőség iránt elkötelezett magyar borászoknak biztosít bemutatkozási lehetőséget.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem tizedik alkalommal hirdette meg országos borversenyét, mellyel 2010 óta tehetséges, a minőség...","id":"20190613_A_250_eves_egyetem_borfavoritjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fab4f56-6e6c-4783-a5b5-1074fa72d32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eac176-5c45-433b-a9a6-6eba60798400","keywords":null,"link":"/elet/20190613_A_250_eves_egyetem_borfavoritjai","timestamp":"2019. június. 14. 10:10","title":"A 250 éves egyetem borfavoritjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","shortLead":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","id":"20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8ca748-6169-4a7f-9778-b4affb468e2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","timestamp":"2019. június. 14. 12:32","title":"13 tanácsot és egy videót adott a közútkezelő a nyári M7-es használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]