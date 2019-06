Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Kékestetőn záruló etapot a sárga trikós lett Krists Neilands nyerte, Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett.\r

","shortLead":"A Kékestetőn záruló etapot a sárga trikós lett Krists Neilands nyerte, Dina Márton második, Valter Attila pedig...","id":"20190615_tour_de_hongrie_kekesteto_dina_marton_valter_attila_kerekparverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f4cfb4-72e7-4b52-abec-1fe255fb8aa1","keywords":null,"link":"/sport/20190615_tour_de_hongrie_kekesteto_dina_marton_valter_attila_kerekparverseny","timestamp":"2019. június. 15. 16:42","title":"Két magyar bringás is dobogós a Tour de Hongrie királyszakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","id":"20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e3abf-cea8-4d89-83bf-30ba343a39de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","timestamp":"2019. június. 16. 15:59","title":"Három autó ütközött össze Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó péntek éjjel gurult a tóba. ","shortLead":"Az autó péntek éjjel gurult a tóba. ","id":"20190615_Egy_ferfi_es_egy_gyerek_holttestet_talaltak_meg_egy_elsullyedt_autoban_Nyekladhazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf96ea95-12f8-46a3-a1aa-3fb4666e85fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Egy_ferfi_es_egy_gyerek_holttestet_talaltak_meg_egy_elsullyedt_autoban_Nyekladhazanal","timestamp":"2019. június. 15. 09:18","title":"Egy férfi és egy gyerek holttestét találták meg egy elsüllyedt autóban Nyékládházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","id":"20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65050599-d8ce-4b2d-92b9-c956e88c500d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","timestamp":"2019. június. 16. 11:40","title":"Hármas karambol történt a 6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e101a76-e22f-4b62-9f3a-68ebc061583f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A selejtezők utolsó meccsén Olaszországot győzte le Magyarország, így 6 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen lett a mérleg.","shortLead":"A selejtezők utolsó meccsén Olaszországot győzte le Magyarország, így 6 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen lett a mérleg.","id":"20190616_Veretlenul_jutott_ki_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e101a76-e22f-4b62-9f3a-68ebc061583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b2f7d-523b-445f-841a-0f37c0828daa","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Veretlenul_jutott_ki_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","timestamp":"2019. június. 16. 20:55","title":"Veretlenül jutott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","shortLead":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","id":"20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4afc062-c086-412c-9742-31827adbf154","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 15. 08:42","title":"Most fejezték be a nyomozást a soroksári kocogó nő megölésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","shortLead":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","id":"20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899bda0-ba19-43e6-8524-5031b8c0568c","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","timestamp":"2019. június. 16. 12:27","title":"Sorra lépnek ki az alapítók a Mi Hazánk Mozgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felszín egyes régióin kivehető sárga folt valójában konyhasó, vagyis nátrium-klorid, amely a tengervíz sóinak fő összetevője is egyben.","shortLead":"A felszín egyes régióin kivehető sárga folt valójában konyhasó, vagyis nátrium-klorid, amely a tengervíz sóinak fő...","id":"20190614_Konyhaso_lehet_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8b0c-2743-4d2f-907b-13b34ead0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Konyhaso_lehet_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2019. június. 14. 21:26","title":"Konyhasó lehet a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]