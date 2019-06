Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","shortLead":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","id":"20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4a762-a9c2-445c-b9e2-75d6e13d0638","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","timestamp":"2019. június. 17. 09:17","title":"Autógyártás után most az akkumulátorgyártásban kell kulcspozíciót szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb klub kerülhet NER-közelbe.","shortLead":"Újabb klub kerülhet NER-közelbe.","id":"20190617_Meszaros_Lorinc_veje_a_Haladas_vevojeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5b2347-5445-426f-b1b9-66e29b0fbb99","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Meszaros_Lorinc_veje_a_Haladas_vevojeloltje","timestamp":"2019. június. 17. 10:27","title":"Mészáros Lőrinc veje a Haladás vevőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban viszont egyre profibb. Kiszúrja, ha a kép valamely részét előzőleg manipulálták.","shortLead":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban...","id":"20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370bfa8-3761-4707-ba65-4a1895061b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 17. 13:03","title":"Kész a program, ami szól, ha egy képet photoshopoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190617_Ma_is_viharos_ido_lesz_a_hosegriado_egy_megyeben_maradt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c680d8a-4aa6-4fdf-9a68-378788fa5734","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Ma_is_viharos_ido_lesz_a_hosegriado_egy_megyeben_maradt","timestamp":"2019. június. 17. 05:29","title":"Ma is viharos idő lesz, a hőségriadó egy megyében maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","shortLead":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","id":"20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de939ddc-de4a-48d1-b1bc-df85e8038ce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","timestamp":"2019. június. 17. 19:15","title":"Heten sérültek meg a gyerekeket szállító busz balesetében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már június 14-én kimerültek volna – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint a világ népességének 80 százaléka olyan országokban él, ahol több erőforrást használnak fel, mint amennyit az ökoszisztémák meg tudnak újítani.","shortLead":"Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már június 14-én kimerültek volna – közölte a WWF...","id":"20190617_wwf_tulfogyasztas_vilagnapja_magyarorszag_okolabnyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d70059-2b4f-418d-bb79-44d6f4c1b9d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_wwf_tulfogyasztas_vilagnapja_magyarorszag_okolabnyoma","timestamp":"2019. június. 17. 16:43","title":"WWF: Ettől a héttől Magyarországnak már \"hitelez\" a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]