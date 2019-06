Nem lehetnek túlságosan titoktartóak a Google-nél, amikor új telefon készül, egymás után érkeznek az információk a be sem jelentett modellről. Legutóbb már a gyártó is megelégelte ezt, és inkább saját maga mutatta meg a Twitteren, milyen is lesz a Pixel 4 négyzetes kameramegoldása (ami igencsak hasonlít arra, amit a Huawei már használ, és amit állítólag az Apple is használni fog idei iPhone-jainál).

Legutóbb viszont egy olyan fotó jelent meg, ami használatban mutatja az eszközt. A képet a 9to5Google tette közzé egy névtelen tipsterre hivatkozva, és a weboldal szerkesztői biztosra veszik, hogy a szóban forgó telefon valóban egy Pixel 4, pontosabban egy Pixel 4 XL. Mérget azért nem érdemes rá venni, bár a látottak megegyeznek az eddigi kiszivárogtatásokkal.

© 9to5Google

Amit jelenleg már tudni lehet: a Pixel 4-eknek legalább duplakamerájuk lesz a hátoldalon egy spektrális érzékelővel, nem lesz rajtuk 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó, és notch sem. Ez utóbbi helyett kicsit szélesebb lesz a felső él, ami alá állítólag öt képalkotó egység kerül, valószínűleg az arcazonosításra.

