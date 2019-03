Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. ","shortLead":"Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. ","id":"20190228_Eltuntette_a_Netflix_a_dokumentumfilmet_amely_azt_allitotta_hogy_a_gyokerkezelesek_rakot_okoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab8fda9-ce33-4236-9108-c05284683298","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Eltuntette_a_Netflix_a_dokumentumfilmet_amely_azt_allitotta_hogy_a_gyokerkezelesek_rakot_okoznak","timestamp":"2019. február. 28. 06:56","title":"Eltüntette a Netflix a dokumentumfilmet, amely azt állította, hogy a gyökérkezelések rákot okoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","shortLead":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","id":"20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e2b977-fd00-4309-94f9-12f8e13bde79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","timestamp":"2019. február. 28. 09:27","title":"Áder rábólintott Orbán javaslatára: újra Matolcsy lesz az MNB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","id":"20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55216adb-398f-4e59-b1c9-46dd1e5c8c2c","keywords":null,"link":"/sport/20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","timestamp":"2019. február. 27. 18:50","title":"F1-es autót tesztelhet Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éhkoppon marad a budapesti tömegközlekedés: a kormány nem ad elég pénzt, az önkormányzatnak pedig még a feszített gazdálkodáshoz is fel kell vennie 67 milliárd forint hitelt- a HVG e heti számában a főváros idei költségvetését elemezte.","shortLead":"Éhkoppon marad a budapesti tömegközlekedés: a kormány nem ad elég pénzt, az önkormányzatnak pedig még a feszített...","id":"20190228_Budapesti_budzse_szamokban_a_fovarose_egyre_kisebbek_a_kormanye_egyre_nagyobbak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faeac4ff-e768-4cb9-84e5-b71778b4944a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Budapesti_budzse_szamokban_a_fovarose_egyre_kisebbek_a_kormanye_egyre_nagyobbak","timestamp":"2019. február. 28. 13:16","title":"Budapesti büdzsé: a főváros egyre kevesebbet, a kormány egyre többet költ, de mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az, hogy a magyar kormányfő feldúlhatja hazánkat, és veszélybe sodorhatja Európát, az nem kis részben Merkel kancellár felelőssége” – írta a volt miniszterelnök, a DK elnöke.","shortLead":"„Az, hogy a magyar kormányfő feldúlhatja hazánkat, és veszélybe sodorhatja Európát, az nem kis részben Merkel kancellár...","id":"20190227_Gyurcsany_levelet_irt_Merkelnek_Szemet_huny_Orban_onkenyuralma_folott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac09b6f7-0960-47b4-a16c-0d3ef5bcbf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Gyurcsany_levelet_irt_Merkelnek_Szemet_huny_Orban_onkenyuralma_folott","timestamp":"2019. február. 27. 11:23","title":"Gyurcsány levelet írt Merkelnek: Szemet huny Orbán önkényuralma fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","shortLead":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","id":"20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58bea0c-6b2e-419d-805d-08ca3803a744","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","timestamp":"2019. február. 27. 19:04","title":"Porig égett a BKV egyik használt Volvo busza kedd éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]