A YouTube karanténba zárja az áltudományos és összeesküvés-elméletes videókat – írtuk még január végén annak apropóján, hogy a platform fejlesztői bejelentették, száműzik az ajánlórendszerből azokat a videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak. Hát, úgy tűnik, hogy ez nem jött be.

Szerdán az internet legnépszerűbb témájává egyértelműen a fekete lyuk került, egész pontosan az a fotó, ami az emberiség történetében először egy fekete lyukat ábrázol. A felvételt ide kattintva nézheti meg, tényleg lenyűgöző látványt nyújt.

A bejelentés után több millió ember kezdett el magyarázó cikkeket és videókat keresni az interneten és a YouTube-on. Csakhogy ez egy egészen furcsa, már már ironikus dologra sarkallta az oldal algoritmusát: elkezdett áltudományos és összesküvés-elméletes videókat bedobálni az ajánlórendszerébe.

A Gizmodo beszámolója szerint a hét legtöbbször ajánlott videójának a címe az, hogy They Found Something In Outer Space And It’s On Its Way Here, vagyis azt állítja, "Találtak valamit odakint a világűrben, ami épp felénk tart". A 13 percnyi felvétel egy apokaliptikus képet fest le arról, hogy az emberiség valójában genetikailag módosított idegen rabszolgák sokasága. Guillaume Chaslot, a AlgoTransparency.org-ot működtető egykori Google-szoftvermérnök szerint a videót három nap alatt több mint 130 ezren nézték meg.

A szakember szerint a felvételt több millió alkaommal ajánlotta a YouTube 169 különböző csatornánál – például az Európai Űrügynökségénél is. Chaslot régóta kutatja már azt, miként ajánl (rosszul) videókat a YouTube algoritmusa, eredményeit pedig egy videóban foglalta össze.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.