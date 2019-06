Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két olyan kormányablak is bezárt a fővárosban, amelyet kevesebb mint egy éve nyitottak meg. A Keleti és a Nyugati pályaudvarnál található irodák hivatalosan karbantartási munkálatok miatt nem fogadnak ügyfeleket, a szakszervezet szerint azonban más az ok. Karbantartás vagy munkaerőhiány? Egy évig sem volt nyitva két fővárosi kormányablak Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. Kaotikus nyarat ígérnek a német légiutas-kísérők A Debreceni Egyetemről eddig 58 professzor, az ELTE Természettudományi Karáról pedig 30 egyetemi tanár csatlakozott az állásfoglaláshoz. Újabb két egyetem professzorai álltak ki az Akadémia mellett Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális kapacitásra még egy átlagosnál is nagyobb aksit. Itt a technológia, amivel 13-14 percbe telik feltölteni az óriási, 4000 mAh-es aksit ","id":"20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3022d6-84d6-4896-8131-f80a97e47414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","timestamp":"2019. június. 20. 15:23","title":"Kaotikus nyarat ígérnek a német légiutas-kísérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Egyetemről eddig 58 professzor, az ELTE Természettudományi Karáról pedig 30 egyetemi tanár csatlakozott az állásfoglaláshoz.","shortLead":"A Debreceni Egyetemről eddig 58 professzor, az ELTE Természettudományi Karáról pedig 30 egyetemi tanár csatlakozott...","id":"20190620_Ujabb_ket_egyetem_professzorai_alltak_ki_az_Akademia_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7059edb-74b4-4db3-88cf-ff234f785ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Ujabb_ket_egyetem_professzorai_alltak_ki_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 20. 16:42","title":"Újabb két egyetem professzorai álltak ki az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális kapacitásra még egy átlagosnál is nagyobb aksit.","shortLead":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális...","id":"20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53c4a3-fbff-46f4-9add-b76f2aa9abf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2019. június. 20. 11:33","title":"Itt a technológia, amivel 13-14 percbe telik feltölteni az óriási, 4000 mAh-es aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4001c8-f8be-4781-8018-95b05009e4d8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190620_Marabu_FekNyuz_Elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e4001c8-f8be-4781-8018-95b05009e4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d81272-4eb7-47c4-8cdd-1c2ccc494760","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Marabu_FekNyuz_Elovalasztas","timestamp":"2019. június. 20. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry Potter: Wizards Unite. A játék a Pokémon Góhoz hasonlóan működik. Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry Potter: Wizards Unite. Elkészült a Pokémon Go alkotóinak új játéka ","shortLead":"A lista élén a lengyelek és a románok állnak. ","id":"20190620_Tartos_nagybritanniai_letelepedesi_engedely_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74809df1-2949-43c6-9ce3-8a709b2cc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Tartos_nagybritanniai_letelepedesi_engedely_magyarok","timestamp":"2019. június. 20. 17:14","title":"Eddig több mint 24 ezer magyar kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett a helyi elnökséggel, így mégsem a bűncselekményekkel meggyanúsított parlamenti képviselőt, hanem Herczeg Tamást választották meg a párt megyei elnökének. Azért Simonkának is szorítottak helyet. Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett a helyi elnökséggel, így mégsem a bűncselekményekkel meggyanúsított parlamenti képviselőt, hanem Herczeg Tamást választották meg a párt megyei elnökének. Mégsem lesz Simonka György Békésben megyei Fidesz-elnök