[{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket, és meg lehet akadályozni a drónok berepülését különféle ideiglenesen őrzött területre, például bűnügyi helyszínekre, rendezvényhelyszínekre, vagy jelentős események közelébe.","shortLead":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket...","id":"20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d026a-5a2f-43b8-8df4-508f430b275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","timestamp":"2019. június. 21. 13:03","title":"Különleges, ingyenes \"drónkerítést\" mutatott be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20 közösségi elektromos robogó érhető el a városban.","shortLead":"20 közösségi elektromos robogó érhető el a városban.","id":"20190621_Pecsen_is_van_mar_Blinkee","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80940bc5-1b0f-41d2-903e-7a0fb4dccb19","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Pecsen_is_van_mar_Blinkee","timestamp":"2019. június. 21. 19:13","title":"Pécsen is van már Blinkee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti.","shortLead":"A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti.","id":"20190621_Eladjak_a_Gellert_Hotelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dff1f45-2d38-425d-9869-8dac8f7e2af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Eladjak_a_Gellert_Hotelt","timestamp":"2019. június. 21. 15:33","title":"Eladják a Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","shortLead":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","id":"20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12e0c5f-41fc-4d2a-8248-77c5566adc02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","timestamp":"2019. június. 21. 09:20","title":"LaFerrari, Bugatti, Koenigsegg – eladók az egyenlítői-guineai elnök fiának lefoglalt autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c40102-8f82-40c2-b9fa-964d93fbd153","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Milyen ember az, aki kiszolgáltatott helyzetű, tőle segítséget remélő embertársát veri át és károsítja meg súlyos (tíz)milliókkal? És aki a saját barátait, szomszédját, családtagjait? Egy fényűző körülmények között élő, II. kerületi csalópáros lassan tíz éve szedi – következmények nélkül – az áldozatait. Több tucat embertől összesen közel egymilliárdot csaltak ki különböző befektetések ígéretével – az egyikük megelégelte, és a hvg.hu-hoz fordult a történetével. A pénzét talán sosem kapja vissza, de azt reméli, legalább a dörzsölt szélhámosoknak nem dőlnek be többen. ","shortLead":"Milyen ember az, aki kiszolgáltatott helyzetű, tőle segítséget remélő embertársát veri át és károsítja meg súlyos...","id":"20190621_Anonim_Alkoholistak_NagyTorocsik_csalassorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71c40102-8f82-40c2-b9fa-964d93fbd153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde39959-65e6-4b51-bbd7-c09ba91c9915","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Anonim_Alkoholistak_NagyTorocsik_csalassorozat","timestamp":"2019. június. 21. 06:30","title":"Segítségért ment az Anonim Alkoholistákhoz, lenyúlták százmillióval ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült a rendező javítgatásait, kihúzogatásait tartalmazó eredeti forgatókönyv, kiderült, egész másképp lett volna vége a filmnek.","shortLead":"Előkerült a rendező javítgatásait, kihúzogatásait tartalmazó eredeti forgatókönyv, kiderült, egész másképp lett volna...","id":"20190620_Erosen_oncenzurazta_A_tanut_Bacso_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6344ff7-9109-4752-a8a6-f3d3e476e491","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Erosen_oncenzurazta_A_tanut_Bacso_Peter","timestamp":"2019. június. 20. 11:15","title":"Erősen öncenzúrázta A tanút Bacsó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz hamarosan.","shortLead":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz...","id":"20190621_cupra_seat_automarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93473f8-3c0e-4472-8707-b43250840d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_cupra_seat_automarka","timestamp":"2019. június. 21. 18:02","title":"Egy új autómárkának új főhadiszállás jár – ilyen lesz a Cupráé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha több feltételét is teljesítenék. ","shortLead":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha...","id":"20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a96127-d6a0-4b8e-9b86-a464e608444d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","timestamp":"2019. június. 21. 12:01","title":"Puzsér csak Kerpel-Fronius javára lenne hajlandó visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]