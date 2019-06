Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett a helyi elnökséggel, így mégsem a bűncselekményekkel meggyanúsított parlamenti képviselőt, hanem Herczeg Tamást választották meg a párt megyei elnökének. Azért Simonkának is szorítottak helyet.","shortLead":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett...","id":"20190620_Megsem_lesz_Simonka_Gyorgy_Bekesben_megyei_Fidesz_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3b77f-d970-469f-8a87-cca24bc4f5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Megsem_lesz_Simonka_Gyorgy_Bekesben_megyei_Fidesz_elnok","timestamp":"2019. június. 20. 19:45","title":"Mégsem lesz Simonka György Békésben megyei Fidesz-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi vállalkozónak az állami dohánykereskedelmi monopólium. Az államhoz eközben koncessziós díjból és nyereségadóból együtt 1,3 milliárd folyt be. A monopólium tulajdonosai ráadásul a dohánykövetési rendszerrel kapcsolatos kiadásaikra is százmilliókat vettek ki.","shortLead":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi...","id":"20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2e66-7daf-4599-8839-b697bdf88f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","timestamp":"2019. június. 20. 07:15","title":"Óriási dohányt szakított Lázár János ismerőse az állami monopóliummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e364124e-3fe8-4765-87e3-6eff9d80f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan odáig fajul a helyzet, hogy az új autók elejét teljes egészében egy gigantikus hűtőrács fogja kitenni.","shortLead":"Lassan odáig fajul a helyzet, hogy az új autók elejét teljes egészében egy gigantikus hűtőrács fogja kitenni.","id":"20190620_mar_nem_a_bmwken_van_a_legnagyobb_hutoracs_itt_a_legujabb_lexus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e364124e-3fe8-4765-87e3-6eff9d80f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8493a1-13f1-4856-82f0-0fbd81a51fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_mar_nem_a_bmwken_van_a_legnagyobb_hutoracs_itt_a_legujabb_lexus","timestamp":"2019. június. 20. 11:21","title":"Már nem a BMW-ken van a legnagyobb hűtőrács, itt a legújabb Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaca1a4-790e-4533-be3d-e0db0a277bea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta módját találták ki a csalók annak, hogy érzékeny adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól.","shortLead":"Újfajta módját találták ki a csalók annak, hogy érzékeny adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól.","id":"20190620_google_naptar_atveres_adathalaszat_scam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acaca1a4-790e-4533-be3d-e0db0a277bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061bb9fb-f1b2-4fb1-8f5e-771d453728ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_google_naptar_atveres_adathalaszat_scam","timestamp":"2019. június. 20. 19:33","title":"Nehogy bedőljön neki: átverés terjed a Google Naptárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet játszott az Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó maláj gép lelövésében, 2014 júliusában. A katasztrófában 298 ember vesztette életét. A vizsgálócsoporttal egy napon a Bellingcat oknyomozó portál is közzétette gyanúsítottjai nevét. Valamennyien olyan személyek, akik kapcsolatban álltak Moszkvával, illetve a kelet-ukrajnai szakadárokkal.","shortLead":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet...","id":"20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d17ce-9ce0-46e9-b8c1-e231eaa36152","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","timestamp":"2019. június. 19. 17:00","title":"Lemoshatatlanul Moszkvára ég a maláj gép lelövése – megvannak a gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","shortLead":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","id":"20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405bfaa7-582b-4506-a6fe-768e06236905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","timestamp":"2019. június. 20. 17:58","title":"Ha apukának van, a gyerek is járhat Mercedes-AMG G63 6x6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A belpolitikára koncentrált Vlagyimir Putyin szokásos éves televíziós kérdezz-felelek műsorában, ám azt azért hangsúlyozta, hogy a versenytársaknál is gyorsabban fejleszti atomarzenálját. A több mint négyórás maraton során az orosz államfő elismerte, hogy az ország polgárai rosszabbul élnek, mint öt éve, de megígérte, hamarosan beindul az életszínvonal javulása. Szóba került Oroszország és Fehéroroszország egyesülésének a kérdése, s az is, miért szégyelli magát az államfő. Az oroszok több mint kétmillió kérdést tettek fel Putyinnak. Közben külföldről túlterheléses támadásokat indítottak a szerverek ellen.","shortLead":"A belpolitikára koncentrált Vlagyimir Putyin szokásos éves televíziós kérdezz-felelek műsorában, ám azt azért...","id":"20190620_Putyin_elismerte_az_oroszok_rosszabbul_elnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9205413c-f920-48e0-990c-82999191bad1","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Putyin_elismerte_az_oroszok_rosszabbul_elnek","timestamp":"2019. június. 20. 16:40","title":"Putyin elismerte: az oroszok rosszabbul élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49278f01-5539-4fd1-ab86-adf55a7f1cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyedi Ildikó új mozijának, A feleségem történetének világhírű főszereplője, Léa Seydoux volt az egyik első francia színésznő, aki megszólalt Harvey Weinstein zaklatásairól, most mégis vannak fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy hajlamosak vagyunk túlzásokba esni.\r

\r

","shortLead":"Enyedi Ildikó új mozijának, A feleségem történetének világhírű főszereplője, Léa Seydoux volt az egyik első francia...","id":"20190620_Nem_szeretnek_egy_olyan_vilagban_elni_ahol_erkolcscsoszok_mondjak_meg_mit_szabad_es_mit_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49278f01-5539-4fd1-ab86-adf55a7f1cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eafa9d-05b2-480e-9fe0-93f7a3d0f054","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Nem_szeretnek_egy_olyan_vilagban_elni_ahol_erkolcscsoszok_mondjak_meg_mit_szabad_es_mit_nem","timestamp":"2019. június. 20. 16:18","title":"„Nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol erkölcscsőszök mondják meg, mit szabad, és mit nem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]