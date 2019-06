Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól bánik az adataival – ideértve azok kezelését, biztonságos tárolását, valamint az adatokból való információk kinyerését és felelős használatát. Az Oracle legújabb felmérése szerint a vállalatok ezen képességei nem fognak javulni a következő három évben. Ennek ellenére a válaszadók közül, akik felismerték ezen képességek értéknövelő erejét, a legfőbb előnyök között a magasabb ügyfélhűséget, a bevételek és a márkaérték növekedését említették legtöbben.","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól...","id":"20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a962e-7ee3-4004-a034-04597c291565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"10-ből csupán 4 cég bánik jól az adataival, de ez is csak a legjobb eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","shortLead":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","id":"20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39acd-552f-4681-9af7-020155dc482e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Betondarab a ferihegyi pályán: vizsgálják a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","id":"20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3555f764-eeff-445c-9837-ca3ebad0efe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Veszekedés után fejbe lőtte feleségét az érdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","shortLead":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","id":"20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12e0c5f-41fc-4d2a-8248-77c5566adc02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","timestamp":"2019. június. 21. 09:20","title":"LaFerrari, Bugatti, Koenigsegg – eladók az egyenlítői-guineai elnök fiának lefoglalt autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8baf11-0e68-4475-8483-fd7c3c2c14a7","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190621_Marabu_FekNyuz_Balaton_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8baf11-0e68-4475-8483-fd7c3c2c14a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1644677-c321-4afc-990e-765395e292f0","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Marabu_FekNyuz_Balaton_2019","timestamp":"2019. június. 21. 10:35","title":"Marabu FékNyúz: Balaton 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. ","shortLead":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. ","id":"20190620_Paks_II_Atomeromu_epulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c48369-8d36-4feb-ad44-a970a5967a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Paks_II_Atomeromu_epulet","timestamp":"2019. június. 20. 20:23","title":"Pakson már elkezdték felhúzni a kiszolgálóépületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak a menüben, ám most már egyértelmű, hogy ez a szolgáltatás is megkapja az akkumulátorral is spóroló kinézetet.","shortLead":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak...","id":"20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566264ef-b319-42d3-ae62-488db1d94e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","timestamp":"2019. június. 21. 09:33","title":"Örülhetnek az androidosok, sötét mód jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]