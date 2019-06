Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös...","id":"20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bcd7ec-c548-43bd-ae2b-f86fe9b382c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","timestamp":"2019. június. 20. 09:31","title":"Jogerős: életfogytiglant kapott a halálkamion-ügy négy vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést. A városi tanács most megszavazta, fizessék ki a támadóknak az általuk követelt 65 Bitcoint.","shortLead":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést...","id":"20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c089719e-0bfd-4b81-a1f4-638b71381aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","timestamp":"2019. június. 20. 16:33","title":"170 millió forintnyi Bitcoint fizethet egy amerikai város a hackereknek, hogy visszakapják a rendszereiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette az Il Messaggero római napilap szerdán, miután az olasz főváros utcáit ismét ellepte a kánikulában tornyosuló háztartási hulladék. ","shortLead":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette...","id":"20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37875442-db5b-4167-bc40-1418029885f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","timestamp":"2019. június. 19. 22:01","title":"Ellepte a szemét Rómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","id":"20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b30c55-539d-4752-bf78-db61a47b36f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","timestamp":"2019. június. 20. 16:06","title":"A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott labdarúgó edző akar lenni, ehhez kellett a bizonyítvány. ","shortLead":"A válogatott labdarúgó edző akar lenni, ehhez kellett a bizonyítvány. ","id":"20190621_45_evesen_leerettsegizett_Dombi_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3513ff-69c9-4db9-8b5e-0ebf55f0405f","keywords":null,"link":"/elet/20190621_45_evesen_leerettsegizett_Dombi_Tibor","timestamp":"2019. június. 21. 09:20","title":"45 évesen leérettségizett Dombi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"","category":"vilag","description":"A tízéves veronai kislány nem volt beoltva a kórokozó ellen. A helyi orvosok szerint az ilyen szülőket büntetni kéne.","shortLead":"A tízéves veronai kislány nem volt beoltva a kórokozó ellen. A helyi orvosok szerint az ilyen szülőket büntetni kéne.","id":"20190619_Tetanusszal_kerult_intenziv_osztalyra_egy_tizeves_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06712d25-e215-46ec-88a5-8d34d7927ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tetanusszal_kerult_intenziv_osztalyra_egy_tizeves_Veronaban","timestamp":"2019. június. 19. 15:15","title":"Nem kapott tetanuszoltást, intenzív osztályon ápolnak egy olasz kislányt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Követelik a mátrai szénerőmű bezárását, és a klímamegállapodás aláírását is.","shortLead":"Követelik a mátrai szénerőmű bezárását, és a klímamegállapodás aláírását is.","id":"20190621_Greenpeace_felhaborito_a_magyar_kormany_lepese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c940c4a-0815-4b9d-ab94-48f23141ddd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Greenpeace_felhaborito_a_magyar_kormany_lepese","timestamp":"2019. június. 21. 08:48","title":"Greenpeace: Felháborító a magyar kormány lépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett a helyi elnökséggel, így mégsem a bűncselekményekkel meggyanúsított parlamenti képviselőt, hanem Herczeg Tamást választották meg a párt megyei elnökének. Azért Simonkának is szorítottak helyet.","shortLead":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett...","id":"20190620_Megsem_lesz_Simonka_Gyorgy_Bekesben_megyei_Fidesz_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3b77f-d970-469f-8a87-cca24bc4f5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Megsem_lesz_Simonka_Gyorgy_Bekesben_megyei_Fidesz_elnok","timestamp":"2019. június. 20. 19:45","title":"Mégsem lesz Simonka György Békésben megyei Fidesz-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]