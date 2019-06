Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","shortLead":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","id":"20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30e5ac-e49d-4a0c-8fdd-2480917087a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","timestamp":"2019. június. 24. 10:33","title":"Rengeteg metánt találtak a Mars légkörében, az élet jelenlétére utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ő utazhat majd a Miss World szépségversenyre Magyarország képviseletében. ","shortLead":"Ő utazhat majd a Miss World szépségversenyre Magyarország képviseletében. ","id":"20190624_Megvalasztottak_a_Rogan_Ceciliafele_szepsegverseny_gyozteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf525a-28b5-468e-b91d-4da53986f52d","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Megvalasztottak_a_Rogan_Ceciliafele_szepsegverseny_gyozteset","timestamp":"2019. június. 24. 06:22","title":"Megválasztották a Rogán Cecília-féle szépségverseny győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági szoftvernek igyekszik álcázni magát.","shortLead":"A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági...","id":"20190624_g_data_virusirto_kartekony_program_gh0st_rat_trojai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c5697d-4b13-4543-9623-a4edd8c3134b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_g_data_virusirto_kartekony_program_gh0st_rat_trojai","timestamp":"2019. június. 24. 09:03","title":"Vigyázzon, népszerű vírusirtónak álcázza magát egy kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b0bf9-835e-4efb-80a7-012ba2b6e872","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki gondolná, hogy kétéltűre is kéne vizsgáznia egy buszsofőrnek?","shortLead":"Ki gondolná, hogy kétéltűre is kéne vizsgáznia egy buszsofőrnek?","id":"20190624_arviz_busz_cserepfalu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5b0bf9-835e-4efb-80a7-012ba2b6e872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd5b758-dc06-4c5b-b4be-c9e3694e10b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_arviz_busz_cserepfalu","timestamp":"2019. június. 24. 10:22","title":"Videó: Akkora villámárvíz volt Cserépfalun, hogy vízibuszként ment a távolsági","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul az autópálya is drágább.","shortLead":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul...","id":"20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c5800c-18b8-4c5d-96b4-8ef8491d1c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","timestamp":"2019. június. 23. 10:36","title":"Nagy meglepetés érheti a nyaralni induló autósokat a szomszédos országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi Fishing on Orfű fesztiválon egy feltehetően szennyezett vizű forrás vize miatt. ","shortLead":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi...","id":"20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d34fc2-ec79-470a-87fa-c4a6c484f180","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","timestamp":"2019. június. 22. 18:24","title":"Járványügyi vizsgálat indult az orfűi megbetegedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","shortLead":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","id":"20190624_Ujra_melegszik_az_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ca43-a718-471f-828e-7f7c90f7e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ujra_melegszik_az_ido","timestamp":"2019. június. 24. 05:16","title":"Újra melegszik az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]