Eleinte mi is nehezen hittünk a szemünknek az új Raspberry Pi specifikációit látva, hiszen egy igazi kis erőgépet tett le az asztalra a negyedik generációs változattal a gyártó. A legjobb (de így sem horrorisztikus árú) verzió 4 GB RAM-mal dolgozik, és nem mellesleg a 4K-s megjelenítést is támogatja.

A technológiai hírekkel foglalkozó Wired már le is tesztelte a (legjobb) eszközt, és egyértelműen hatalmas ugrásként értékelik mindazt, amit az új Pi felvillant. A kis masina szerintük egy asztali gépként is képes megállni a helyét, ráadásul nem csupán böngészéssel kapcsolatos feladatokra vethető be: dokumentumszerkesztésre is alkalmas.

A cikkben sorra veszik a technikai paramétereket, de írnak a konfigurálásról, amely szerintük most is ugyanolyan egyszerű, mint a zsebszámítógép előző verziói esetében. Így azok számára is ajánlott a használata, akik soha korábban nem raktak össze gépet.

© Raspberry Pi Foundation

A teljesítményről szólva megjegyzik, hogy a Pi 4 nagyjából a 2007-es Intel Core 2-es processzorával azonos sebességen dolgozik, ami nem tűnik soknak, de ha az árat nézzük, máris más megvilágításba kerül a dolog: az új Pi ugyanis most is pár ezer forintba kerül. (A teljes ár 12 800 és 15 600 forint között mozog, kiszereléstől függően.)

A Wired tesztjében a hőmérsékleti adatokra is kitérnek, amely kapcsán azt írják, az új eszköz kissé melegedősebb fajta, de annyira nem, hogy azt zavarónak érezze a használója. A portál filmnézésre is kipróbálta, mint írták, HD-ban is - nagyjából - akadás nélkül jönnek/mennek képkockák.

Azért persze akadtak gondok, a tom's Hardware például úgy összegez, hogy a jobb minőségű videókkal érezhetően megküzd az új Pi, ami sajnos a gyakorlatban is meglátszik. A portál szintén megemlíti a melegedést, és hozzáteszik, hogy a Pi 4 ilyenkor lejjebb vesz a sebességből, nehogy bármelyik összetevő sérüljön. A teszt szerint a 1,5 GHz-es processzor ilyenkor 1 GHz-re ugrott vissza, de ahogy a lapka hőmérséklete csökkent, a CPU máris visszakapcsolt a rendes kapacitására.

A cikkben arra is kitérnek, mennyire képes megbirkózni a 4K-s felbontással az új Pi. Erről azt írják, hogy 30 Hz-en nagyjából tolerálható a kép, az élmény azonban így sem teljes.

Mindkét tesztben a 4 gigabájtos verziót ajánlják, de ha valaki (tényleg) csak internetezésre használná, úgy a tom's szerint a 2 GB-os is elegendő lehet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.