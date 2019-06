Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), mely milliók életére lehet kihatással a jövőben: kivonja a szennyezés jó részét a vízből. A kutatók úgy tervezik, idén novemberben előállnak a prototípussal.","shortLead":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi...","id":"20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9479bd71-f8be-4ac6-a447-b6ebfa402334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 08:33","title":"Megvalósul a nagy ötlet: napfénnyel tisztítaná a vizet a szegedi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda reggel írtuk meg: pont ő volt az, aki válságtanácskozást hívott össze, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne enyhíteni a drámai mértékű munkaerőhiányon.","shortLead":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda...","id":"20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3f000-521a-4b95-aee4-dba759b58d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","timestamp":"2019. június. 26. 14:55","title":"Megírtuk, hogy kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány, az államtitkár bejelentette: cél, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","shortLead":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","id":"20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be571251-5d2b-4cd7-aa6f-f4abffa9bda8","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","timestamp":"2019. június. 25. 11:29","title":"Suárez elfelejtette, hogy a kapus kézzel is labdához érhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","shortLead":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","id":"20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1df9eb-af0d-41c6-adf7-f9cfbc7549b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","timestamp":"2019. június. 26. 12:31","title":"A Magyar Nemzetet cáfolják Schmidt Máriáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző évben.","shortLead":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző...","id":"20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7367-f2c2-4522-b5c6-9c2109a45f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","timestamp":"2019. június. 25. 21:55","title":"Több mint 4,6 milliárd forint adót engedett el a kormány tavaly a kaszinós cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek, ahol a termőföldről begyűjtött sáskákat megpirítva fogyasztják el a helyiek.","shortLead":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek...","id":"20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72fe54-8e67-402f-92ed-ffbf53e368e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"Jemenben megfelelő megoldást találtak a sáskajárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b24960-3e0f-443b-a86d-01b599fdaf57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak Magyarország sara, hogy néhány napja elkaszálták az uniós klímacélt, Lengyelország is vastagon benne van. Egy 13 éves lány nem tud megbocsátani a politikusoknak, ezért tüntetésbe kezd.","shortLead":"Nem csak Magyarország sara, hogy néhány napja elkaszálták az uniós klímacélt, Lengyelország is vastagon benne van...","id":"20190625_klimavaltozas_eu_klimasemlegesseg_2050_inga_zasowska_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b24960-3e0f-443b-a86d-01b599fdaf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df32b4-4070-4e08-87d9-943e48cdaa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_klimavaltozas_eu_klimasemlegesseg_2050_inga_zasowska_lengyelorszag","timestamp":"2019. június. 25. 14:15","title":"Minden pénteken a lengyel parlament elé megy egy 13 éves lány, hogy a klímaváltozás miatt tüntessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ecfd1-5eec-43f3-905f-0428d8773b53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A C64 Mini után a tervek szerint 2019 decemberében érkezhet meg a \"normál\" méretű Commodore 64, amire jó néhány játékot is előre rápakolnak.","shortLead":"A C64 Mini után a tervek szerint 2019 decemberében érkezhet meg a \"normál\" méretű Commodore 64, amire jó néhány játékot...","id":"20190626_commodore_64_szamitogep_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ecfd1-5eec-43f3-905f-0428d8773b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c723dbc-f139-4168-8b58-443f5f869a00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_commodore_64_szamitogep_kiadas","timestamp":"2019. június. 26. 14:36","title":"Már tudjuk, mit kér karácsonyra: decemberben újra kiadják a Commodore 64-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]