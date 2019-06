Amilyen hirtelen felbukkant, olyan gyorsasággal el is tűnt a Mars légkörében néhány napja kimutatott, nagy mennyiségű metán – számolt be róla a New York Times, amely az eredeti hírt is hozta.

A lap néhány napja közölte meg nem nevezett forrására hivatkozva, hogy a vörös bolygó légkörében hatalmas mennyiségű metánt talált a Curiosity marsjáró. A metán észlelése azért is érdekes, mert ezt a gázt a Földön az élőlények állítják elő, a tudósok ebből pedig azt feltételezték, hogy a Marson még ma is előfordulhatnak olyan, élő mikroorganizmusok, amik anyagcseréjük során termelik azt.

A portál néhány órája azonban arról számolt be: a korábban észlelt gáznak mostanra nyoma sincs, ami azért felvet néhány kérdést, többek közt az eredetére vonatkozóan, és arra is, hogyan tűnhetett el ilyen gyorsan. A jelenség egyébként nem szegte kedvét a Mars kutatóinak, sőt: most még izgatottabbak, ugyanis biztosak benne, hogy a korábbi mérés nem egy hiba eredménye volt.

A Curiosity egy kisebb kémiai laborral is rendelkezik (Sample Analysis at Mars, vagy röviden: SAM), amely többek közt a metánszint észlelésére is alkalmas. Az egység már 2013-ban is észlelte a marsi élet jelenlétére utaló nyomot a légkörben, akkor azonban jóval kisebb mértékben. A mostani számítás viszont sokkal magasabb metánszintet mutatott ki, és a szakemberek szerint nem elképzelhetetlen, hogy mindez biológiai folyamatok eredményeként jött létre.

A szakemberek idén áprilisban egy agyagosabb területre "irányították" a marsjárót, mert felmerült, hogy ezen a helyen van a legnagyobb esély arra, hogy az élet fennmaradjon.

A NASA embereit egy másik felfedezés is izgalomba tartja: nemrég rejtélyes fehér fényt vettek észre (pontosabban a Curiosity) a Mars egy távoli pontján, ami messziről olyan, mintha valami lebegne. Persze az is lehet, hogy csak egy visszatükröződésről van szó.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.