Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi nyitvatartásról. ","shortLead":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi...","id":"20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fa87e-0090-4bb9-baea-85e0ee03a062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","timestamp":"2019. június. 26. 07:48","title":"Schmidt Máriáék készítenek felmérést, mi legyen a vasárnapi nyitvatartással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is az államtól várják a juttatást.","shortLead":"Továbbra is az államtól várják a juttatást.","id":"20190625_Tizbol_kilenc_magyar_nem_biztos_abban_hogy_nyugdijaskent_lesz_penze_az_egeszsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae395a-2205-4107-ac9a-2212ad2a9369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Tizbol_kilenc_magyar_nem_biztos_abban_hogy_nyugdijaskent_lesz_penze_az_egeszsegere","timestamp":"2019. június. 25. 11:24","title":"Tízből kilenc magyar nem biztos abban, hogy nyugdíjasként lesz pénze az egészségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzattól várhat egy számlát.","shortLead":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg...","id":"20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bd0d6-978f-45a7-ac8b-f6c98d6abace","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","timestamp":"2019. június. 26. 10:32","title":"Fizethet, aki még most is kint hagy EP-választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne. Pedig ha a vérgőzös történelmi pletykák mögé nézünk, egy kimagaslóan intelligens és sikeres nőt találunk, aki élete felében teljesen ki volt szolgáltatva a családja politikai ambícióinak. Nincs ebben semmi meglepő: éppen ilyen ellentmondásos sors jutott a nőknek a reneszánszban.","shortLead":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne...","id":"20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd16926-61ef-42e8-bc58-27c5dd1af59e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","timestamp":"2019. június. 24. 20:00","title":"A „vérfertőző femme fatale”, aki nem szabadult az ellenfelei propagandájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet kaszálni ezekkel az italokkal.","shortLead":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet...","id":"20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86759721-cb5e-4672-9bd1-f5913cd2fa8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","timestamp":"2019. június. 26. 13:08","title":"Egyre jobb üzlet a kánikulában az alkoholmentes sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át megint a tízezer dollárt.","shortLead":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át...","id":"20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244d8e1-ac27-47ee-bc6a-2442bb18102b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 18:42","title":"Szárnyal a kriptovaluták árfolyama a Facebook Librája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]