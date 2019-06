Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szeged és Balaton között közlekedő Aranyhíd expressz menetideje egészen pontosan 17 perccel több, mintha egyszerűen felvonatoznánk a fővárosba, majd ott átkászálódnánk a város másik végébe, és onnan egy másik vonattal mennénk tovább a magyar tengerre.","shortLead":"A Szeged és Balaton között közlekedő Aranyhíd expressz menetideje egészen pontosan 17 perccel több, mintha egyszerűen...","id":"20190623_A_kozvetlen_Aranyhid_expressz_lassabban_er_a_Balatonra_mintha_ketszer_atszallnank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66fbb2-0081-4205-b4ad-9b7b3cbf6c28","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_kozvetlen_Aranyhid_expressz_lassabban_er_a_Balatonra_mintha_ketszer_atszallnank","timestamp":"2019. június. 23. 21:48","title":"A közvetlen Aranyhíd expressz lassabban ér a Balatonra, mintha kétszer átszállnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","shortLead":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","id":"20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeac1c54-c2ba-4540-b85d-885145ed293f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","timestamp":"2019. június. 23. 12:57","title":"Baltával vágtak fejbe egy embert Bagaméren a ballagás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lányának férje 3 milliárd forintból szerelőcsarnokot építhet, a szegedi üzemben a tram-train szerelvényeit tartják majd karban. A milliárdos rokona három évvel ezelőtt alapított vasútépítő céget, három év alatt több ezerseresére nőtt a vállalat árbevétele.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lányának férje 3 milliárd forintból szerelőcsarnokot építhet, a szegedi üzemben a tram-train...","id":"20190625_Minden_milliardert_lehajolnak_jutott_a_tram_train_milliardjaibol_Meszaros_Lorinc_vejenek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad509776-4f68-4602-afde-96195970d2c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Minden_milliardert_lehajolnak_jutott_a_tram_train_milliardjaibol_Meszaros_Lorinc_vejenek_is","timestamp":"2019. június. 25. 08:31","title":"Jutott a tram-train milliárdjaiból Mészáros Lőrinc vejének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb piaci pletyka erősíti meg, hogy idén ősszel piacra dobhatja eddigi legnagyobb képernyővel szerelt laptopját, a 16 colos MacBook Pro-modellt az Apple.","shortLead":"Újabb piaci pletyka erősíti meg, hogy idén ősszel piacra dobhatja eddigi legnagyobb képernyővel szerelt laptopját, a 16...","id":"20190624_apple_macbook_pro_16_colos_kepernyo_felbontasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019824e2-7c02-472e-8837-b813fba6eeee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_apple_macbook_pro_16_colos_kepernyo_felbontasa","timestamp":"2019. június. 24. 15:33","title":"Ilyen lehet az új Macbook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e13b53-9ea9-4f4a-b6b6-1ac5e3ce265b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje Almási Tamás Kossuth-díjas rendező Folyékony arany című, a tokaji borvidékről és a tokaji aszúról szóló filmjének.","shortLead":"A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje Almási Tamás Kossuth-díjas rendező Folyékony...","id":"20190623_A_CineFesten_debutal_a_Folyekony_arany_Almasi_Tamas_tokai_aszurol_keszult_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e13b53-9ea9-4f4a-b6b6-1ac5e3ce265b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f8aaf0-4f37-4ce5-b8c0-afde8f6ab208","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_CineFesten_debutal_a_Folyekony_arany_Almasi_Tamas_tokai_aszurol_keszult_filmje","timestamp":"2019. június. 23. 16:27","title":"A CineFesten debütál a Folyékony arany, Almási Tamás tokai aszúról készült filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","shortLead":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","id":"20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c92b03-5f20-4c12-b0d3-ccd024980d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","timestamp":"2019. június. 24. 18:03","title":"Nyolcezer kiló emberi ürülék van a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","id":"20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d923-4480-4f01-a901-fbc47b28b99a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","timestamp":"2019. június. 23. 12:32","title":"Baleset miatt torlódásra kell készülni az M7-esen, Sóstó térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a Leeds edzője mer nagyot álmodni.","shortLead":"Úgy tűnik, a Leeds edzője mer nagyot álmodni.","id":"20190624_Buffon_az_angol_masodosztalyban_kothet_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a1ec6-b550-4d75-ba17-c929ccfc88eb","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Buffon_az_angol_masodosztalyban_kothet_ki","timestamp":"2019. június. 24. 13:16","title":"Buffon az angol másodosztályban köthet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]