[{"available":true,"c_guid":"085da0ef-d16f-44f4-a7a3-b7825f72dde5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átszámítva több mint 80 ezer forintjába került egy kanadai lánynak, hogy bikinire vetkőzve napozott az olaszországi Velence egy közparkjában.","shortLead":"Átszámítva több mint 80 ezer forintjába került egy kanadai lánynak, hogy bikinire vetkőzve napozott az olaszországi...","id":"20190626_Velenceben_250_eurora_buntettek_egy_bikiniben_napozo_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085da0ef-d16f-44f4-a7a3-b7825f72dde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db560fd-ef38-4668-abba-625b907253ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Velenceben_250_eurora_buntettek_egy_bikiniben_napozo_not","timestamp":"2019. június. 26. 20:35","title":"Velencében 250 euróra büntettek egy bikiniben napozó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyre népszerűbb biblioterápia a legkülönfélébb élethelyzetekben használja az irodalmat lelki átalakításra, gyógyításra.","shortLead":"Az egyre népszerűbb biblioterápia a legkülönfélébb élethelyzetekben használja az irodalmat lelki átalakításra...","id":"20190627_Van_amikor_az_olvasas_tenyleg_gyogyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c1f280-cfb7-423f-b78f-5124c62cae90","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Van_amikor_az_olvasas_tenyleg_gyogyit","timestamp":"2019. június. 27. 15:07","title":"Van, amikor az olvasás tényleg gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százmillió felhasználót érinthetett (volna) egy komoly sebezhetőség az egyik népszerű androidos appban. A fejlesztő már foltozta is a rést, úgyhogy érdemes frissíteni.","shortLead":"Több mint százmillió felhasználót érinthetett (volna) egy komoly sebezhetőség az egyik népszerű androidos appban...","id":"20190626_androidos_outlook_biztonsagi_res_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3895ff34-d830-4e46-819f-c05572eb30a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_androidos_outlook_biztonsagi_res_frissites","timestamp":"2019. június. 26. 19:03","title":"Ha használja az Outlookot, most gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus betegség – a felnőttek és a gyerekek körében is. Nem csoda, hogy dollármilliárdos üzlet épült köré. Csakhogy a lufi – szakértők szerint – hamarosan ki fog pukkadni. A bio és a paleo mellett jön a vegán, és minden kezdődik elölről.","shortLead":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus...","id":"20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1b5df-5e56-4e74-8def-b7cc3770d1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","timestamp":"2019. június. 26. 11:26","title":"Fölöslegesen lett bombaüzlet a gluténmentes konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két rajongója kérte meg, hogy készítsenek videóüzenetet. ","shortLead":"Két rajongója kérte meg, hogy készítsenek videóüzenetet. ","id":"20190626_Terence_Hill_uzenet_video_Don_Matteo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44d6fd4-3b34-4f54-9024-abf2d666f677","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Terence_Hill_uzenet_video_Don_Matteo","timestamp":"2019. június. 26. 15:17","title":"Terence Hill ismét üzent a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7193f6da-f2e1-49db-bfbb-5f1b55fc7ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat kriptopénztolvajt kapcsoltak le néhány órája egy összehangolt nyomozás keretében az európai hatóságok. A banda weboldalak lemásolásával szerzett belépési adatokat a felhasználók digitális pénztárcájához.","shortLead":"Hat kriptopénztolvajt kapcsoltak le néhány órája egy összehangolt nyomozás keretében az európai hatóságok. A banda...","id":"20190626_kriptopenz_lopas_bitcoin_eurojust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7193f6da-f2e1-49db-bfbb-5f1b55fc7ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e345b461-584e-4a71-b0ed-159bf424bb40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_kriptopenz_lopas_bitcoin_eurojust","timestamp":"2019. június. 26. 09:33","title":"Ügyes trükkel loptak több millió eurónyi kriptopénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe vették.","shortLead":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe...","id":"20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db4f177-4f13-4872-b1ad-cb1c0892456f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","timestamp":"2019. június. 26. 13:38","title":"Edzőteremben árult doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter beszélt Gruevszki tárgyalásáról és a hvg.hu cikkéről is.","shortLead":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter...","id":"20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002b383-bfc2-4e21-8319-f5eb7e6d8214","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","timestamp":"2019. június. 27. 10:37","title":"Kormányinfó: Karácsony teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]