[{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család a nagyszülőkkel együtt nyaralt az erdélyi városban.","shortLead":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család...","id":"20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bd3908-bdae-4b8d-a8e4-c4249073baab","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","timestamp":"2019. június. 25. 15:58","title":"Megállt a szíve egy tusnádfürdői wellnessközpontban egy 15 éves magyarországi fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai közvilágítási pályázaton.","shortLead":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai...","id":"20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01117d3e-4ea4-4c96-8a06-bf1fc2e5ad81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","timestamp":"2019. június. 26. 08:37","title":"Külföldön is terjeszkednek az Elioshoz közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek a kijelzői.","shortLead":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek...","id":"20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3d70f-012f-475b-9f39-c56f8ad08b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","timestamp":"2019. június. 25. 15:03","title":"Videó: nem akárhol mutatja meg a világnak a Samsung, hogy mit tudnak a kijelzői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.","shortLead":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót...","id":"20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f246be-0197-40ce-98a0-35a13891c256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","timestamp":"2019. június. 25. 17:30","title":"\"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","shortLead":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","id":"20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e218c-54ca-43cf-b1d7-deffef68b04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","timestamp":"2019. június. 25. 17:49","title":"Gulyás a klímavédelemről: Nincs ok a sietségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik, a szerencsétlen sorsú halat egyszerűen lehúzták a WC-n, a csatornákon át pedig a folyóba került.","shortLead":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik...","id":"20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ebab5e-3f88-4430-8a3e-7e3b59192bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","timestamp":"2019. június. 25. 21:03","title":"Akkora aranyhalat fogtak ki Amerikában, amekkorát még talán nem is látott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2436520-4b08-445b-bb4f-e6c998e166c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzeset helyszínére vizet is kellett szállítania a tűzoltóknak.\r

\r

","shortLead":"A tűzeset helyszínére vizet is kellett szállítania a tűzoltóknak.\r

\r

","id":"20190625_Tobbszaz_negyzetmeteren_eg_a_szemet_Janossomorjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2436520-4b08-445b-bb4f-e6c998e166c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbd1fc-0656-4e64-b0e6-47c299252282","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Tobbszaz_negyzetmeteren_eg_a_szemet_Janossomorjan","timestamp":"2019. június. 25. 20:06","title":"Többszáz négyzetméteren ég a szemét Jánossomorján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]