A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De pont ezért nagyon hasznos. A rendőrség most több új funkcióval bővítette a 2015 óta működő appot.

Frissítette RUTIN nevű alkalmazását a rendőrség, amiben kizárólag a hivatalos szervek valós útinformációi jelennek meg. Az applikáció saját navigációs modulja elkerüli a lezárásokat az útvonaltervezéskor, ezzel is segít megtalálni az ideális útvonalat.

A RUTIN új verziója a Google Play és az Apple online áruházába is megérkezik, fizetés nélkül lehet majd hozzájutni. (Androidos eszközökhöz már most is elérhető, iOS-re hamarosan érkezik a frissített app.)

A rendőrség arra biztatja a közlekedőket, hogy próbálják ki és használják az alkalmazást, ugyanis megújítása során a szolgáltatás adatforrásai és funkciói is bővültek:

a rendőrség baleseti értesítései mellett immáron megjelennek

a Budapesti Közlekedési Központ

és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomkorlátozási információi,

továbbá mindezen adatok beépülnek az újonnan fejlesztett navigációs modulba is,

amely az útvonal tervezésekor figyelembe veszi, elkerüli az útlezárásokat.

Az alkalmazás kizárólag a hivatalos szervektől származó, valós információkra épít, felhasználói jelzéseket nem tartalmaz. A különböző forgalmirend-változásokról, forgalomkorlátozásokról, fél- vagy egész pályás útlezárásokról többféle módon is tájékozódhatnak a felhasználók. Beállítható azt is, mely megyéről, autópályáról vagy az aktuális pozíciónkhoz mérten hány kilométer sugarú területről szeretnénk értesítéseket kapni.

A személyre szabhatóság abban is fejlődött, hogy a navigáció használatakor elmenthetjük kedvenc útvonalainkat, amelyekre szintén beállíthatók forgalmi figyelmeztetések

– közölték.

Az alkalmazás első verzióját 2015 augusztusában mutatták be, azóta csak kisebb módosításokat kapott. A megújítására az inNOVA projekt keretében nyílt lehetőség.

