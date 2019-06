Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár szén-dioxid-kibocsátással, a kezdeményezéshez a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport is csatlakozott.","shortLead":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár...","id":"20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813c4af-c761-4a2d-98d3-6ee2e50f3d6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","timestamp":"2019. június. 26. 16:35","title":"A budapesti repülőtér sem fog szén-dioxidot kibocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53490ca-e0c8-4c8f-9186-d6a3f6b49048","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A megválasztott főpolgármester-jelölt előtt Isztambul a példa. 