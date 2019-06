Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az igazságügyi miniszter lesz az uniós koordinátor
Széles hatásköröket kap Varga Judit.

Timothy Garton Ash: Magyarország többé nem demokrácia
„Meg kell állítani Orbánt" – mondta a világhírű angol történész.

Sok embert mentettek ki pénteken a balatoni vízirendőrök
A balatoni vízirendőrök pénteken hat akció során összesen tíz embert mentettek ki a tóból.

","shortLead":"A balatoni vízirendőrök pénteken hat akció során összesen tíz embert mentettek ki a tóból.\r

A Lego-család megveszi Madame Tussaud viaszmúzeumát
Bevásárolja magát a Lego alapító családjának befektetési cége a Madame Tussaud panoptikumokat és a Legoland tematikus parkokat is üzemeltető vállalatba.

Majdnem 150 km/órával ment neki a teherautónak
Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. A legújabb Bentley 90 évet visszarepít az időben
A kékvérű brit márka legújabb modellje egy 1929-ben kijött nyitott tetős versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A kékvérű brit márka legújabb modellje egy 1929-ben kijött nyitott tetős versenyautónak állít emléket. ","id":"20190628_a_legujabb_bentley_90_evet_visszarepit_az_idoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdcb5e8-d374-4003-88a0-85559f690559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe10150-2388-41f7-833f-c2fa9cdb665f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_a_legujabb_bentley_90_evet_visszarepit_az_idoben","timestamp":"2019. június. 28. 13:21","title":"A legújabb Bentley 90 évet visszarepít az időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"T. Meghalt Ungvári Tamás
A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.

Tiltakoznak a napszámosok, nem hajlandóak ezer forintért a tűző napon dolgozni
A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet a napszám.