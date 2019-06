Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"988606ea-784d-454b-a70d-9c0aff4d64d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar dél-koreai turnéjának koncertjeit a dunai hajóbalesetben elhunyt áldozatok emlékének szenteli. Felállva játszott a zenekar Szöulban.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar dél-koreai turnéjának koncertjeit a dunai hajóbalesetben elhunyt áldozatok emlékének...","id":"20190626_A_hajobaleset_aldozataira_emlekeztek_DelKoreaban_Fischer_Ivanek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=988606ea-784d-454b-a70d-9c0aff4d64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb7617-f44f-40b4-87cc-b7e654bf8689","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_hajobaleset_aldozataira_emlekeztek_DelKoreaban_Fischer_Ivanek_video","timestamp":"2019. június. 26. 17:53","title":"A hajóbaleset áldozataira emlékeztek Dél-Koreában Fischer Ivánék (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","shortLead":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","id":"20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7323e0-bd44-4d87-97b5-b33cb3d4ff1b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","timestamp":"2019. június. 26. 11:40","title":"Elhunyt a magyar származású tudós, akinek a fogamzásgátlót köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor sportkocsijai. ","shortLead":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor...","id":"20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e87210-1df1-467d-91a1-5413e124279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","timestamp":"2019. június. 26. 13:21","title":"Szárnyasajtós, arcfelismeréses hibrid sportkocsit mutatott be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Na, nem henyélni, forgatni. ","shortLead":"Na, nem henyélni, forgatni. ","id":"20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86df6289-d42f-4562-8da8-02b1f376b287","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","timestamp":"2019. június. 26. 12:50","title":"Budapestre jön egy másik Bosszúálló is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","shortLead":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","id":"20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1519087-9618-44a7-9335-1ee6c3197603","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","timestamp":"2019. június. 27. 06:19","title":"Nem biztos, hogy Orbán Viktor örülni fog az EU soros elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat és fél éves gyermeket márciusban ölték meg, a holttestét egy patakban találták meg.","shortLead":"A hat és fél éves gyermeket márciusban ölték meg, a holttestét egy patakban találták meg.","id":"20190627_Vadat_emeltek_a_szekszardi_kislany_gyilkosa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6158dda3-d202-4f87-8c32-fb2fef44f614","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Vadat_emeltek_a_szekszardi_kislany_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. június. 27. 10:25","title":"Vádat emeltek a szekszárdi kislány gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem értik, hova lett.","shortLead":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem...","id":"20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66785b0-4332-4249-9035-559c13675c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","timestamp":"2019. június. 26. 11:33","title":"Egyszer csak eltűnt a tudósokat izgalomba hozó metán a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee725c54-a5ed-45b8-8be2-63230b1a65b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két és fél tonna kristályos metamfetamint foglalt le a rendőrség egy raktár titkos helyiségében Hollandiában, ami a legnagyobb hasonló drogfogásnak számít Európában.","shortLead":"Két és fél tonna kristályos metamfetamint foglalt le a rendőrség egy raktár titkos helyiségében Hollandiában, ami...","id":"20190626_Hollandiae_a_legnagyobb_europai_metamfetaminfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee725c54-a5ed-45b8-8be2-63230b1a65b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c5261b-8cb5-4f29-be9e-d067249ead65","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Hollandiae_a_legnagyobb_europai_metamfetaminfogas","timestamp":"2019. június. 26. 13:28","title":"Hollandiáé a legnagyobb európai metamfetamin-fogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]