A Google kényelmesebbé szeretné tenni az online vásárlást, ezért az eltárolt bankkártyaadatainkat már szinkronizálás nélkül is automatikusan feldobja. Ha más is leül a gépünk elé, akkor ez veszélyekkel is járhat.

Az internetes vásárlás folyamatát nagyban megkönnyítheti, ha a böngésző megjegyzi az ehhez szükséges adatokat, mint például a bankkártyánk száma, a rajta szereplő név, lejárati dátum vagy épp a kiadó bank neve. A Google Chrome esetében ezeket az adatokat több eszközön is használhatjuk, de csak egy kikötéssel: ha előtte bejelentkezünk és szinkronizáljuk a böngészőt.

Ez utóbbi, szinkronizálós lépést törölte el a Google, mostantól ugyanis akkor is megjegyzi a böngésző a kártyaadatainkat, ha az adott eszközön bárhol be vagyunk jelentkezve a Google-fiókunkba – tehát akkor is, ha például csak a Gmailbe néztünk be két perccel korábban a leveleink miatt. A Chrome már ekkor is felajánlja a kártyaadatok automatikus kitöltését, amikor elkezdjük begépelni azokat. A bankkártyákon megtalálható CVC-kód a kitöltős körbe szerencsére toábbra nem tartozik bele, így ezt azért külön le kell olvasni a kártyáról és meg kell adni, hogy folytatni tudjuk a vásárlást.

Az, hogy a CVC-kódot nekünk kell beírnunk, elég védelmi faktornak tűnhet, ha szeretnénk elkerülni, hogy a kisgyerekünk magától vásároljon az interneten – például a telefonunkkal. Mindez persze veszélyes is lehet, hiszen ha illetéktelen kezekbe kerül a mobilunk, a legtöbb információt ellophatják a bankkártyánkról – feltéve persze, hogy azon is be vagyunk jelentkezve.

A Google lehetővé teszi, hogy töröljük a kártyaadatokat a rendszeréből. Ehhez nem kell mást tenni, mint a Google-fiók beállításai között megkeresni a Fizetések és előfizetések menüpontot, majd a Fizetési módok menüpont alatt törölhetjük a bankkártyára vonatkozó információkat.

