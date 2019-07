Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8bf4d89-76f8-4a72-be84-3a51fc507a90","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190704_Marabu_FekNyuz_magyar_virtus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8bf4d89-76f8-4a72-be84-3a51fc507a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f9014e-a23f-43ce-a506-8f49deaa55c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Marabu_FekNyuz_magyar_virtus","timestamp":"2019. július. 04. 10:25","title":"Marabu FékNyúz: Szuperviktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz szerint a NAT hazafiasításával megbízott Takaró a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködik. ","shortLead":"A Mazsihisz szerint a NAT hazafiasításával megbízott Takaró a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködik. ","id":"20190703_Mazsihisz_Takaro_Mihaly_a_magyar_kultura_ellensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2719137-40cb-4574-8a4e-176ae7179763","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Mazsihisz_Takaro_Mihaly_a_magyar_kultura_ellensege","timestamp":"2019. július. 03. 17:39","title":"Mazsihisz: Takaró Mihály a magyar kultúra ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.","id":"20190703_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Bekescsaba_es_Szabadkigyos_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063d857b-208f-4d45-a801-5be85f698fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Bekescsaba_es_Szabadkigyos_kozott","timestamp":"2019. július. 03. 21:05","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Békéscsaba és Szabadkígyós között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás működése miatt, az egyik felhasználó gépe nagyon csúnya véget ért.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás...","id":"20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd990177-1cc2-4658-a835-fdc822679250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","timestamp":"2019. július. 04. 08:33","title":"Fotók: Kilyukasztotta a MacBook Prót a felforrósodott akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9663b4-9495-43d5-a569-b342c9289200","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál Bernard Tomic 50 ezer eurós, vagyis 16,1 millió forintos büntetést kapott a szervezőktől a \"nem megfelelő hozzáállás\" miatt.","shortLead":"Az ausztrál Bernard Tomic 50 ezer eurós, vagyis 16,1 millió forintos büntetést kapott a szervezőktől a \"nem megfelelő...","id":"20190704_bernard_tomic_wimbledon_tenisztorna_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9663b4-9495-43d5-a569-b342c9289200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e2df50-ded6-4131-aaf6-13bd6a25743d","keywords":null,"link":"/sport/20190704_bernard_tomic_wimbledon_tenisztorna_buntetes","timestamp":"2019. július. 04. 12:52","title":"Nem tette oda magát eléggé, durván megbüntettek egy teniszezőt Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","shortLead":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","id":"20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd7b15f-bfa2-43f9-96f7-3008b3a05039","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","timestamp":"2019. július. 04. 14:15","title":"Miért fontos elgondolkodni azon, kinek segíthetünk mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445106cd-2634-4907-b54c-62cade630b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott lángra.","shortLead":"Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott lángra.","id":"20190704_Hatalmas_fust_boritotta_be_Obudat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445106cd-2634-4907-b54c-62cade630b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233cedad-5fc7-4bcc-86ba-1c32956a1981","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Hatalmas_fust_boritotta_be_Obudat__fotok","timestamp":"2019. július. 04. 16:39","title":"Hatalmas füst borította be Óbudát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb142c-42c8-445c-ae4f-b9ee890f48fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Tippjáték 10/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]