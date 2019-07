Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","shortLead":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","id":"20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270d62c-3cd8-4b14-a9da-103087a58c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","timestamp":"2019. július. 09. 10:28","title":"Felébredt a kómából a csókakői kutyatámadás kétéves áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85652dac-9d75-4530-a978-26182fbbf405","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nemrég elkezdte levadászni azokat a videókat, amelyben a hackelést \"népszerűsítik\", ezzel viszont a kiberbiztonsági oktatóvideóknak is sikerült alávágni.","shortLead":"A YouTube nemrég elkezdte levadászni azokat a videókat, amelyben a hackelést \"népszerűsítik\", ezzel viszont...","id":"20190709_youtube_kozossegi_iranyelvek_felhasznalasi_feltetel_kody_kinzie_null_byte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85652dac-9d75-4530-a978-26182fbbf405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2062d0d-ad54-42f0-b0e9-1daf1c7f9ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_youtube_kozossegi_iranyelvek_felhasznalasi_feltetel_kody_kinzie_null_byte","timestamp":"2019. július. 09. 10:33","title":"Frissítette felhasználási feltételeit a YouTube, de visszafelé sült el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első küldetésre viszont még várni kell egy kicsit.","shortLead":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első...","id":"20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa19b4-b20d-4ba2-8914-3129b6150448","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","timestamp":"2019. július. 09. 14:33","title":"Elkészült az új ütős drón, amivel 2021-től mehet bevetésre az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

