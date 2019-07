A mobiltelefonokra telepíthető alkalmazásokat a rendszer egyszerűsége miatt könnyű eltávolítani, ez azonban nem elég, hiszen az apphoz tartozó fiók (és a rajta tárolt adatunk) ettől még nem fog törlődni.

A Gizmodo szerint a felhasználók többsége bele sem gondol, mekkora súlya van, ha egy program telepítésekor egy weboldalon további információkat adnak meg magukról. Ezek ugyanis mindaddig megmaradnak, míg a fiók tulajdonosa úgy nem dönt, törli a regisztrációt.

Az adatok megőrzése önmagában nem jelent veszélyt, de ha a szolgáltatáshoz fenntartott szervert támadás éri, a kiberbűnözők pedig be is jutnak, már egész más a helyzet. Jó példa erre a Google+ tavalyi fiaskója: az oldalon tátongó biztonsági rés miatt azoknak is kikerültek az adataik, akik évekkel korábban regisztráltak be.

A Gizmodo azt javasolja, minden alkalmazás törlése előtt (és ez ugyanígy igaz a számítógépes programokra is) győződjünk meg róla, hogy az app használata igényelt-e külön fiókot, ahol valamilyen adatot tárolnak rólunk. Ezektől általában néhány lépéssel megszabadulhatunk, úgy pedig biztosak lehetünk benne, hogy a bevitt információk sem kerülnek később illetéktelen kezekbe.

