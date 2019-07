Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","shortLead":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","id":"20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf06377-4bd9-4bbf-ad50-d87edd2a8b7d","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","timestamp":"2019. július. 09. 19:14","title":"Ejthetik a Kevin Spacey elleni vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén közös bennük, hogy bár csak kényelmi extrának tűnnek, valójában fontos szerepük van a biztonságos közlekedésben. ","shortLead":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén...","id":"20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27957272-b69c-4428-b44b-9069e4b3916d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","timestamp":"2019. július. 10. 12:00","title":"Így működik az automata ablaktörlő az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","shortLead":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","id":"20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a110ac-e6a0-41b0-8d04-f43f74dccedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","timestamp":"2019. július. 09. 14:25","title":"Szijjártó szakértői helyszíni szemlét kért az úzvölgyi katonatemetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, hogy mely területeken sikerült előrelépniük, illetve hol romlott a helyzetük 30 év alatt. ","shortLead":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és...","id":"20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5fceb9-0432-47d9-b5e5-4d1269eea815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","timestamp":"2019. július. 10. 14:30","title":"Jobb-e ma magyar nőnek lenni, mint a rendszerváltáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","shortLead":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","id":"20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30bf68-3df1-4ff3-a76e-baf682f002c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 08:28","title":"Hamis számlákkal bukott le egy húsfeldolgozó ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány adja a pénzt a Szegedi Tudományegyetem új atlétikai centrumjára. ","shortLead":"A kormány adja a pénzt a Szegedi Tudományegyetem új atlétikai centrumjára. ","id":"20190709_Masfelmilliard_forintbol_epul_atletikai_centrum_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0479c8-2b2f-45e3-bf2c-191c3b490009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Masfelmilliard_forintbol_epul_atletikai_centrum_Szegeden","timestamp":"2019. július. 09. 12:31","title":"Másfél milliárd forintból épül atlétikai centrum Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]